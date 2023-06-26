أدانت أنقرة، الأحد، وبشدة اعتماد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريراً يستهدف جهود تركيا لمكافحة أنشطة تنظيم كولن الإرهابي.

وأدان نائب الرئيس التركي جودت يلماز التصويت على التقرير المقدم من نائب بريطاني، مؤكداً أن مهمة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لا تتمثل في "إضفاء الشرعية على الإرهابيين الانقلابيين، إنما في تمكين الديمقراطيات".

من جانبه، رفض وزير العدل يلماز طونج اعتماد التقرير، وأكد أن "هذه العقلية التي تستهدف نضال تركيا ضد تنظيم كولن الإرهابي، وتهاجم بلدنا بمقارنات غير لائقة، وصمة عار باسم الديمقراطية"، مشدداً على أن تركيا دولة قانون ديمقراطية.

وعبَّر وزير العدل عن أسفه بأن يتناول التقرير تحقيقات القضاء المستقل بحق أعضاء التنظيم الإرهابي وطلبات إعادتهم، ويزعم أنها "ضغوط من الحكومة التركية على المعارضين والصحفيين خارج البلاد"، ثم يعرضها للتصويت.

وأضاف أن "هذه الأوهام التي تُطرح تحت ستار الحرية لا يوجد فيها جانب يمكن القبول به، في 15 يوليو/تموز أعطى شعبنا العالم درساً في حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال نضاله ضد مدبري محاولة الانقلاب".

وأشار إلى أن الذين تبنَّوا التقرير المزعوم الذي لا يتوافق مع الحقائق اتخذوا موقفاً مناهضاً للديمقراطية والحرية وداعماً للإرهابيين أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الانقلابيين وعناصر التنظيم الإرهابي جرت محاسبتهم وستتواصل أمام قضاء مستقل ومحايد.

كما جدد عزم بلاده ملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي خارج تركيا والاستمرار في "الإجراءات القانونية وطلبات الإعادة المتعلقة بالفارين إلى خارج البلاد".

وتكافح السلطات التركية تنظيم كولن الإرهابي الذي نفذت عناصره في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة، تصدى لها الشعب التركي وسقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى، ما أفشل مخططات الانقلابيين في تغييب الإرادة الشعبية وإسقاط الحكومة التركية.

وتسعى الحكومة التركية إلى الحد من أنشطة التنظيم الإرهابي وعناصره داخل تركيا وخارجها، حيث يتخذ عناصر التنظيم الإرهابي من دول غربية مقراً لهم.