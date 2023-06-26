سياسة
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فوز 4 نواب من أصول تركية بمقاعد في البرلمان اليوناني
حصل 4 نواب من أتراك تراقيا الغربية على مقاعد في البرلمان اليوناني وفق نتائج أولية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد أمس الأحد، لانتخاب برلمان جديد.
فوز 4 نواب من أصول تركية بمقاعد في البرلمان اليوناني
فوز 4 نواب من أصول تركية بمقاعد برلمانية في اليونان. / صورة: AFP
26 يونيو 2023

فاز 4 نوّاب من أتراك تراقيا الغربية بمقاعد في البرلمان اليوناني، وذلك وفق نتائج غير رسمية للانتخابات العامة التي شهدتها اليونان.

وحسب بيانات أولية تقدَّم حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس مع فرز أكثر من 97% من الأصوات.

وأظهرت البيانات فوز النواب أوزغور فرحات وحسين زيبك عن حزب اليسار الراديكالي (سيريزا) وإلهان أحمد وبرهان باران (حزب باسوك).

يُذكر أن النواب الأربعة فازوا أيضاً في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في مايو/أيار الماضي.

وصباح الأحد، توجَّه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً على شهر لانتخاب برلمان جديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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