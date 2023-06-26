فاز 4 نوّاب من أتراك تراقيا الغربية بمقاعد في البرلمان اليوناني، وذلك وفق نتائج غير رسمية للانتخابات العامة التي شهدتها اليونان.

وحسب بيانات أولية تقدَّم حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس مع فرز أكثر من 97% من الأصوات.

وأظهرت البيانات فوز النواب أوزغور فرحات وحسين زيبك عن حزب اليسار الراديكالي (سيريزا) وإلهان أحمد وبرهان باران (حزب باسوك).

يُذكر أن النواب الأربعة فازوا أيضاً في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في مايو/أيار الماضي.

وصباح الأحد، توجَّه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً على شهر لانتخاب برلمان جديد.