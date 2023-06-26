سياسة
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صور | الهواء الأكثر تلوثاً في العالم.. دخان الحرائق يغطي مونتريال
صنفت شركات متخصّصة في دراسة ملوّثات الغلاف الجوّي هواء مونتريال الكندية أسوأ هواء في العالم، بسبب الدخان الحاد والجسيمات الصغيرة التي يحتوي عليها جراء استمرار حرائق الغابات.
صور | الهواء الأكثر تلوثاً في العالم.. دخان الحرائق يغطي مونتريال
دخان حاد يغطي مونتريال الكندية. / Others
26 يونيو 2023

غطّى دخان كثيف مونتريال، الأحد، بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، ما جعل هواء المدينة الأكثر تلوثاً في العالم، وفقاً لشركة متخصّصة في درس ملوّثات الغلاف الجوّي.

ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني أصدرته وزارة البيئة الكنديّة.

ووفق شركة Iqair السويسريّة المتخصّصة في درس ملوّثات الغلاف الجوّي، باتت مونتريال المدينة ذات جودة الهواء الأسوأ في العالم، بسبب الجسيمات الدقيقة التي يحتوي عليها.

وكان مقرّراً أن تُقام حفلات موسيقيّة بعد ظهر الأحد، لكنها أُلغيت.

وبسبب الدخان، كان لا بدّ من إرجاء كثير من الأنشطة. وقد أُوصي السكّان بوضع أقنعة، وبالامتناع عن الأنشطة الخارجيّة حتّى يوم الاثنين.

وكتب لوك رابوين، رئيس بلديّة بلاتو-مون-رويال في مونتريال، على تويتر أنّ "لجنة تنسيق إجراءات الطوارئ تطلب منّا إغلاق حمّامات السباحة والأحواض والمنشآت الرياضيّة الخارجيّة حتّى ظُهر الاثنين على الأقلّ".

ويوجد 81 حريق غابات حالياً في كيبيك، 27 منها تُعتبر خارجة عن السيطرة.

وقد اتّسعت رقعة حرائق عدّة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقالت جمعيّة كيبيك لحماية الغابات من الحرائق إنّ كثرة الدخان "تجعل تدخُّل المروحيّات والطائرات المزوّدة بصهاريج أمراً صعباً"، مشيرةً إلى أنّ أمطاراً بـ"كمّيات كبيرة" يُتوقّع هطولها الاثنين أو الثلاثاء على شمال غرب المقاطعة.

والأربعاء، يُرتقب وصول 119 رجل إطفاء فرنسياً إلى كيبيك.

وتشهد كندا عاماً غير مسبوق لناحية الحرائق التي أتت على أكثر من 7,4 مليون هكتار منذ بداية يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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