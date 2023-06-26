قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، الاثنين، إنه رفع قيود مكافحة الإرهاب التي فُرضت في المدينة خلال أحداث يوم السبت التي وصفتها السلطات بأنها تمرد مسلح قامت به مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

جاء ذلك في بيان نشره سوبيانين على تطبيق تليغرام.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مكاتب جهاز الأمن الاتحادي المحلية قولها إنّ قيوداً مماثلة أُلغيت في منطقتَي فورونيغ وموسكو.

وعلى نحو منفصل، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية إنّ الوضع في البلاد "مستقر".

وفُرضت قيود مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاث يوم السبت مع تحرك رتل من مقاتلي مجموعة فاغنر باتجاه موسكو وتبادلهم إطلاق النار مع قوات الأمن.

ولاحقاً أعلنت موسكو عن استكمال قوات فاغنر انسحابها من مدينة روستوف، بعد اتفاق مع قائد المجموعة يفغيني بريغوجين بواسطة رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، جرى بموجبه إسقاط التهم عن رئيس المجموعة ومنح المتمردين حصانة من الملاحقة القضائية مقابل عودتهم إلى معسكراتهم.