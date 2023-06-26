سياسة
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صور | حُجّاج بيت الله الحرام يتوافدون على مِنى لقضاء يوم التَّرْوِيَة
توافد يوم الاثنين مئات الآلاف من الحُجّاج من مختلف الجنسيات إلى مِنى لقضاء يوم التَّرْوِيَة، وسط استعدادات طبية وأمنية فائقة.
صور | حُجّاج بيت الله الحرام يتوافدون على مِنى لقضاء يوم التَّرْوِيَة
بداية توافد الحُجّاج على مِنى لقضاء يوم التَّرْوِيَة / Others
26 يونيو 2023

بدأ أكثر من 1,6 مليون حاج بالتدفق من مدينة مكة المكرمة باتجاه مِنى يوم الاثنين لقضاء يوم التَّرْوِيَة، في أجواء شديدة الحرّ في اليوم الثاني من موسم حج يُتوقع أن يسجّل أعداداً قياسية.

ومساء الأحد، أنهى مئات الآلاف من الحُجّاج الطواف في المسجد الحرام بمكة. وبعد ذلك شقُّوا طريقهم إلى مِنى حيث باتوا في الخيام.

وفاضت شوارع مِنى بآلاف الحُجّاج من الجنسيّات كافّة.

وتقع مِنى في وادٍ تُحيط به الجبال الصخرية، على بُعد نحو سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحُجّاج.

في ذروة الحج، يتوجَّه المصلُّون يوم الثلاثاء إلى جبل عرفات حيث يُمضون النهار في الصلاة والدعاء، قبل أن يغادروا باتجاه مزدلفة للمبيت فيها ومنها إلى موقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

ووصل أكثر من 1,62 مليون حاجّ من خارج المملكة، على ما أعلنت السلطات السعوديّة الأحد.

ويتجاوز هذا الرقم عدد الحجيج العام الماضي (926 ألف حاج) بفارق كبير، فيما لم تُعلَن بعدُ أعداد الحُجّاج من داخل السعودية.

وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من 2,5 مليون حاج من 160 بلداً في الحج هذا العام.

وذكرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية أنّ وزارة النقل تتابع انسيابية تنقل الحجاج نحو مِنى عبر طائرات مسيرة، بالاعتماد على الذكاء الصناعي. كذلك وفرت حافلات ذاتية القيادة تحمل كل منها 11 راكباً لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

استعدادات طبية وأمنية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تراوح الحرارة في مكة بين 43-45 درجة نهاراً خلال موسم الحج.

ومنذ عام 2017 يحل موسم الحج في أشهُر أغسطس/آب ويوليو/تموز ويونيو/حزيران، الأكثر حراً في السعودية ومنطقة الخليج.

وتمنع المملكة العمل في الهواء الطلق من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بدءاً من 15 يونيو/حزيران ولمدة ثلاثة أشهر.

لكنّ غالبية المناسك تحدث في الهواء الطلق، خصوصاً خلال الوقوف على عرفات الثلاثاء.

ودَعت وزارة الصحة الحُجّاج لاستخدام المظلات خلال النهار، كما أعطت نصائح مختلفة "لتجنُّب ضربات الشمس"، من بينها دعوة المرضى وكبار السن لتجنب أداء المناسك في منتصف النهار.

وعززت السلطات السعودية الإجراءات الطبية في مكة المكرمة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إنّ 4 مستشفيات و26 مركزاً صحياً أصبحت جاهزة للتعامل مع أي حالات صحية في منطقة منى، بالإضافة إلى نشر 190 سيارة إسعاف.

وفي ساحات المسجد الحرام، يجري رش الرذاذ المائي من أعمدة طويلة ومراوح ضخمة على مدار الساعة، فيما يرش رجال أمنٍ المياه على وجوه الحُجّاج.

وتنتشر سيّارات المطافئ بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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