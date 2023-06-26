نجحت الاستخبارات التركية في تحييد 11 عنصراً إرهابياً من عناصر تنظيم PKK/KCK-PYD/YPG الإرهابي في مدينة منبج شمال سوريا، وذلك خلال محاولتهم استهداف مناطق درع الفرات.

جاء ذلك خلال عملية استهداف مركَّزة خلف خطوط العدوّ نفَّذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع الجيش التركي ليلة 25 يونيو/حزيران الحالي.

بدأت العملية عندما كشفت ورصدت الاستخبارات التركية مواقع تخزين الصواريخ وقذائف الهاون قرب مدينة منبج، التي تستخدمها المنظمات الإرهابية عادة في قصف مناطق درع الفرات والمدن التركية.

وبدأت بعد ذلك عمليات المراقبة والاستطلاع بواسطة الجيش والاستخبارات التركية، وفي ليلة 25 يونيو/حزيران شنَّت مجموعات خاصة تتبع لجهاز الاستخبارات التركية عملية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في منبج، لتسفر العملية عن مقتل 11 عنصراً من التنظيم الإرهابي ونسف مواقعه.

وخلال الأسابيع الماضية كثفت القوات التركية عمليات الاستهداف المركَّزة ضد التنظيمات الإرهابية، إذ نجحت في تحييد عدد من العناصر والقيادات، على رأسهم عضو ما يسمى بالمجلس التنفيذي لتنظيم PKK الإرهابي عبد الرحمن جادرجي في مدينة القامشلي شمال سوريا.