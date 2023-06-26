سياسة
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لارتكابهم جرائم تعذيب.. "حماس" تدعو المجتمع الدولي لمحاكمة قادة إسرائيليين
قالت حركة "حماس" إن جرائم التعذيب الإسرائيلية المرتكَبة بحق الفلسطينيين تمثّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والحقوق الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي لمحاكمة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن ذلك.
لارتكابهم جرائم تعذيب.. "حماس" تدعو المجتمع الدولي لمحاكمة قادة إسرائيليين
"حماس" تدعو لمحاكمة قادة إسرائيليين على "جرائم تعذيب" / صورة: AA
26 يونيو 2023

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، المجتمع الدولي بـ"محاكمة قادة إسرائيليين على جرائم التعذيب المرتكَبة بحق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة بمناسبة "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب" الموافق 26 يونيو/حزيران من كل عام.

وقالت الحركة: "ندعو لمنع إفلات قادة الاحتلال مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب في هذا اليوم العالمي".

وأردفت أن "الجرائم الإسرائيلية المرتكَبة بحق الفلسطينيين تمثّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والقوانين والحقوق الإنسانية".

ودعت "حماس" إلى تحرك "كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد الاحتلال".

وتقول مؤسسات حقوقية محلية ودولية إن إسرائيل ترتكب انتهاكات بحق الفلسطينيين، جسدية كانت أم نفسية، مثل "إطلاق النار، ما يؤدي للإصابة أو القتل، والاعتقال وما يرافقه من تعذيب سواء خلال التحقيق أو داخل السجون".

ووفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى بينها هيئة شؤون الأسرى (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد المعتقلين في سجون إسرائيل نحو 5 آلاف، بينهم أكثر من 700 أسير مريض، 200 منهم حالتهم صعبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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