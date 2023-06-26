بعد الأزمة التي أحدثها تمرد مجموعة "فاغنر" نهاية الأسبوع، دار كثير من التساؤلات حول تداعيات التمرد على الحرب في أوكرانيا، وكذلك على مصير "فاغنر" نفسها وعلاقتها بروسيا.

تصاعد التوترات بين مرتزقة "فاغنر" والجيش الروسي لم يكن وليد الأيام القليلة الماضية، بل جاء نتيجة تراكم الاتهامات المفتوحة بين المجموعة والجيش الروسي. حيث أصدر الطرفان الكثير من التعليقات التشهيرية واتخذا إجراءات عدائية بعضهما ضد بعض منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية.

أما القشة التي كسرت ظهر بعير "فاغنر" فتمثلت في مهاجمة الجيش الروسي قوات المجموعة عمداً، وفق ما زعمه يفغيني بريغوجين، زعيم المجموعة، الذي رفض قبل أيام توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية أرادت من خلاله تنظيم عمل القوات غير النظامية التي تقاتل بالنيابة عن روسيا في أوكرانيا. هذا الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام القوات الشيشانية، لا سيما "كتيبة أحمد"، التي بدأ يزداد نفوذها على حساب "فاغنر" في أوكرانيا.

بشكل مفاجئ، أعلن بريغوجين، صباح يوم السبت، دخول قواته إلى مدينة روستوف أون دون الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو. وبشكل غامض، عاد بريغوجين في ساعات المساء من اليوم ذاته وأعلن سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية"، بناءً على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وذلك بعد يوم واحد من وعده بـ"تحرير الشعب الروسي" من خلال إرسال قواته باتجاه موسكو.

خلال التمرد المسلح الذي استمر 24 ساعة قبل أن يتراجع بريغوجين ويسحب رجاله ويغادر إلى بيلاروس المجاورة، سيطرت مجموعة "فاغنر" على منشآت عسكرية رئيسية في روستوف أون دون، مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا. كما تقدمت قوات "فاغنر" مئات الكيلومترات من دون أن تلقى أيّ مقاومة، وأسقطت خلال تقدمها ست مروحيات وطائرة عسكرية.

لكن الانسحاب وإن كان تكتيكياً، فإن التداعيات المباشرة وغير المباشرة للتمرّد لا تزال غير واضحة.

ما تأثير ذلك على الحرب في أوكرانيا؟

قد يكون التمرد قصير الأمد نقطة تحول في الحرب في أوكرانيا، لكن من المستبعد أن تؤثر حالة التمرد هذه بمنسوبها الحالي على الساحة الأوكرانية، لا سيما أن "فاغنر" تحضر بشكل أقل من الجيش الروسي على المسرح الأوكراني في الوقت الحالي، وفق الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي، روب لي.

وأضاف روب لي على "تويتر": "استُبدلت قوات فاغنر في نهاية مايو/أيار وبداية يونيو/حزيران في باخموت (شرق أوكرانيا، حيث قاتل المرتزقة لأشهر كثيرة)، ولا أعتقد أنّهم موجودون حالياً في الخطوط الأمامية، مع استدعاء عدد منهم للمشاركة في هذا الحدث". وأوضح أنّ "فاغنر قوة هجومية وليست قوة دفاعية"، يحتاج إليها الروس لعرقلة الهجوم المضادّ الأوكراني الجاري.

على صعيد آخر، ثمة من يرى أنه لو استمر التمرد لفترة أطول، لكان من الممكن أن يوفر لبوتين طريقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. إذا استطاع أن ينقل اللوم عن الهزيمة إلى مجموعة "فاغنر" أو المجموعات شبه العسكرية الأخرى، فقد يوفر ذلك مخرجاً، وفقاً لتقرير نشره موقع "آسيا تايمز".

ويرى مراقبون أن التمرد المؤقت لـ"فاغنر" تسبب في أضرار معنوية للقوات الروسية المنتشرة في أوكرانيا، وهو ما شكّل فرصة سانحة أمام كييف لاستغلال هذا الارتباك وأن تزيد من زخمها في هجومها المضاد. في الوقت عينه أكدت موسكو أن تمرد "فاغنر" المجهض لن يؤثر "بأي شكل من الأشكال" على عملياتها في أوكرانيا.

من جهته، استغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التمرد القصير لإعادة تأكيد رسالته أن بلاده تقاتل جاراً غير مستقر نيابةً عن كل أوروبا، وأن الحرب قد قسّمت النخب الروسية التي قد تجر البلاد إلى حرب أهلية. وقال زيلينسكي ساخراً من بوتين دون أن يسميه: "سأقولها باللغة الروسية: من الواضح أن الرجل في الكرملين خائف للغاية وربما يختبئ في مكان ما، ولا يُظهر نفسه".

ماذا بعد؟

على الرغم من الدَّفعة المعنوية الإيجابية التي ضخها هذا التمرد غير المتوقع، في أوكرانيا، فإن هناك أصوتاً أوكرانية وغربية تدعو للتريث وعدم استباق الأحداث.

وصرح الناطق السابق باسم القوات الأوكرانية فلاديسلاف سيليزنيف، لموقع "آر بي كا" الأوكراني، بأن "الوضع في الجبهة ربما لا يتغير بصورة ملموسة كنتيجة لما يحدث في روسيا، لأن لدى الروس موارد كافية وأكثر على خط المواجهة"، داعياً إلى عدم تقديم سبب يدفعهم إلى توحيد الصفوف.

وفي حين أن هذه العاصفة قد مرت على ما يبدو لبوتين في الوقت الحالي، إلا أن مجموعة "فاغنر" ليست سوى المثال الأبرز على استياء القوات شبه العسكرية من روسيا. فقد سبق لرمضان قديروف، الزعيم الشيشاني الذي يقود مجموعة شبه عسكرية قوامها 12 ألف جندي، أن أشار إلى مشكلات بين قواته والجيش الروسي أيضاً.

هناك من ينظر إلى الأزمة الأخيرة من زاوية مختلفة تماماً، قال ديمتري بولكونيتس، عالم السياسة البيلاروسي الذي درّس في إحدى جامعات النخبة في موسكو قبل أن يصبح معارضاً: "سيكون أمراً خطيراً بالنسبة إلى لوكاشينكو أن يكون له فاغنر في بيلاروسيا". مشيراً إلى أن بريغوجين "رجل يدعم الحرب ويريد إمبراطورية، ولوكاشينكو خائف من الإمبراطورية".