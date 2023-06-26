قالت فلسطين إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن رفضه إقامة دولة فلسطينية "اعتراف رسمي بمعاداة السلام"، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتعامل مع مواقف نتنياهو "بمنتهى الجدية".

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وبيان لوزارة الخارجية، الاثنين، رداً على تصريحات لنتنياهو تحدث فيها عن ضرورة "كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن متحدث الرئاسة قوله إن "تصريحات نتنياهو تُظهر للعالم حقيقة النيات الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية".

وأضاف أن "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".

وذكر أن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترَف بها من أكثر من 140 دولة "وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها".

وأشار أبو ردينة إلى أن "دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وفي الكثير من المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافاً دولياً بذلك".

ودعا المجتمع الدولي وبخاصة الإدارة الأميركية إلى "التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية".

كما شدد على ضرورة إجبار إسرائيل "على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني، بتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهتها، قالت الخارجية في بيان إن في تصريحات نتنياهو "اعترافاً إسرائيلياً رسمياً بسياسة الحكومة المعادية للسلام والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين".

ورأت في التصريحات "تأكيداً جديداً على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافاً بالتخريب الإسرائيلي المتعمَّد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأمريكية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات تصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي"، مضيفةً أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة "هو التفسير السياسي لانتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين"، على حد تعبيرها.

ورأت أن في موقف نتنياهو "تشجيعاً على ارتكاب مزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وزرع مزيد من البؤر العشوائية لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأضافت أن "البديل الذي يطرحه نتنياهو على الشعب الفلسطيني وهو وجوب الإبقاء على الوضع القائم بشأن الفلسطينيين، يحمل في طياته دلالات خطيرة على ساحة الصراع وعلى مستقبل المنطقة، وبكلمة أخرى إعطاء الضوء الأخضر لتكريس الاحتلال".

وطالبت الخارجية "الإدارة الأمريكية بالتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية"، ودعتها إلى "اتخاذ ما يلزم من عقوبات وضغوط وإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين بوصفها القوة القائمة بالاحتلال".

بدورها، أدانت حركة "حماس"، تصريحات نتنياهو، معتبرة أنها "بعيدة عن شعارات السلام المزعوم، فيما تُعزز من الاستيطان والتطهير العرقي".

وقالت الحركة، في بيان: "تصريحات نتنياهو تستدعي من قيادة السلطة ومنظمة التحرير إعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال وفي مسار التسوية والمفاوضات العبثية".

وناشدت "حماس" المجتمع الدولي "ضرورة إدانة تلك التصريحات التي تجاوزت أبسط الحقوق وانتهكت كل القوانين والقرارات ذات الصلة حتى باتت تهدّد السلم والأمن في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم (الاثنين)، نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، عن نتنياهو قوله خلال جلسة عُقدت مؤخراً للجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان): "نستعد لليوم التالي لـ(الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، نحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار".

وفيما يتعلق بالطموحات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، قال نتنياهو: "يجب قمع طموحهم إلى إقامة دولة"، وفق ذات المصدر.