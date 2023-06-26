قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم التي قد تغير سيطرة قوات الدعم السريع عليها المعطيات في العاصمة السودانية، على ما أفاد ضابط سابق في الجيش.

مساء الأحد، وبعد شهرين ونصف الشهر على بدء الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلنت قوات الدعم في بيان "الانتصار في معركة رئاسة الاحتياطي المركزي".

وأضافت: "استولت قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر".

وأكّد الجيش في بيان (الاثنين) أن "الميليشيا المتمردة استولت أمس (الأحد)، على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمته لثلاثة أيام متواصلة".

وتابع الجيش أن "مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعد مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".

ووصفت القوات المسلحة ما حققته قوات الدعم السريع بأنه "ليس انتصاراً عسكرياً... بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍّ سافر على مؤسسات الدولة".

وقال ضابط متقاعد في الجيش (طلب عدم الكشف عن اسمه) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "سيطرة متمردي الدعم السريع على الاحتياطي المركزي، إنْ استمرت، سيكون لها تأثير كبير على المعركة في الخرطوم".

سيطرة وتهديد

ولم تعلن قوات الدعم السريع منذ بداية النزاع أي حصيلة لخسائرها في المعارك العنيفة التي تستخدم فيها المدفعية، فيما تتعرض مواقعها لغارات الجيش الجوية.

إلا أن مصدراً في الجيش قال إن قوات الدعم السريع "تجاوز عدد قتلاها 400" في المعركة للسيطرة على المقر.

أسفرت المعارك منذ اندلاعها عن مقتل 2800 شخص، وفق منظمة "أكلد" غير الحكومية، كما نزح في الداخل أو لجأ إلى الدول المجاورة 2.5 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

لكن يرجَّح أن تكون الحصيلة أعلى بكثير، لأن أياً من الطرفين المتحاربين لم يُصدر بيانات رسمية حول خسائره، والكثير من الجثث ما زالت منتشرة في شوارع الخرطوم أو دارفور غرب البلاد عند الحدود مع تشاد، حيث تدور أعنف المواجهات.

والأحد سُجّلت "14 حالة وفاة، بينها طفلان" في محيط مقر قوات الاحتياط، على ما ذكر مكتب توثيق الانتهاكات الذي يحاول تنظيم عمليات الإنقاذ والنقل إلى المستشفيات القليلة التي ما زالت في الخدمة في المنطقة.

وأضاف المصدر نفسه أن "عدد الإصابات بلغ 217، خضع منهم 147 للجراحة، وبلغ عدد الإصابات البليغة والحرجة 72".