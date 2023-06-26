سياسة
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تقرير يوثق نحو 900 اعتداء عنصري ضد المسلمين في ألمانيا
وثَّق تقرير أعده تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين (CLAIM)، تسجيل 898 اعتداءً عنصرياً ضد المسلمين في ألمانيا خلال 2022، أي بمعدل اعتداءين يومياً، فيما نالت النساء المحجبات النصيب الأكبر من الاعتداءات العنصرية هذه.
تقرير يوثق نحو 900 اعتداء عنصري ضد المسلمين في ألمانيا
تسجيل 898 اعتداءً عنصرياً ضد المسلمين في ألمانيا خلال 2022 / صورة: AA
26 يونيو 2023

شهدت ألمانيا تسجيل 898 اعتداءً عنصرياً استهدف المسلمين، طيلة عام 2022.

جاء ذلك في تقرير أعده تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين (CLAIM) الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له ويحظى بدعم وزارة الأسرة الألمانية.

وأوضح التقرير أن 898 اعتداءً عنصرياً استهدف المسلمين خلال العام الماضي، أي بمعدل اعتداءين يومياً.

وأضاف أن "الاعتداءات الموثقة هذه شملت اعتداءات جسدية ولفظية وخطاب كراهية ضد المسلمين، إضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات وممارسة العنف".

ونالت النساء المحجبات النصيب الأكبر من الاعتداءات العنصرية هذه، تلاهن الطلاب المسلمون.

وفي معرض تعليقها في هذا الشأن، قالت ريما هنانو، المسؤولة في تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين، إن هناك "حاجة ماسّة لتضامن عاجل من المجتمع مع ضحايا هذه الاعتداءات".

وأضافت أن الحل لمكافحة هذه الظاهرة هو "توعية المجتمع بالقدر الكافي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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