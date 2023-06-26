أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 34 شخصاً بينهم مطلوبان على النشرة الحمراء للشرطة الدولية "إنتربول"، في عمليات نفّذتها ضد تجار المخدرات.

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، بأن قوى الأمن التركية قبضت على 25 متهماً في عملية نفَّذتها ضد أحد التنظيمات الإجرامية يوم 13 يونيو/حزيران الجاري في ولايات أنقرة وإزمير وآيدن وموغلا.

وأوضحت أن من بين المقبوض عليهم جوزيف يوهانس ليديكرز الملقب بـ"بيللو جوس" الحامل للجنسية الهولندية والمطلوب على النشرة الحمراء للإنتربول من هولندا وفرنسا وبلجيكا.

ولفتت إلى مصادرة ممتلكات عائدة لأفراد التنظيم الإجرامي وصلت قيمتها إلى 1.1 مليار ليرة تركية (الدولار يساوي نحو 25 ليرة).

وذكرت الوزارة أن قوى الأمن التركية ألقت القبض يوم 23 يونيو على 3 أشخاص، بينهم الهولندي يوريان أنتوني فينيكس المطلوب على النشرة الحمراء للإنتربول، وذلك ضمن جهودها للقبض على المتهمين الفارين.

كما أشارت إلى توقيف 3 آخرين في عمليات نفّذتها في 25 يونيو بولايتي موغلا وإسبارطة، بينهم الذراع اليمنى لليديكرز، إسحاق بيغنان، الصادرة بحقه مذكرة بحث دولية من السلطات الهولندية والبلجيكية.

ولفتت أيضا إلى إلقاء القبض في اليوم نفسه على 3 أشخاص بولاية قونية، ساعدوا المتهمين على الفرار.