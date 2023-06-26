أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، الاثنين، إسقاط طائرة مُسيّرة إسرائيلية بعد اختراقها الحدود الجنوبية.

وعادةً ما تخرق الطائرات الحربية والمُسيّرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" في بيان مقتضب، الاثنين: "أسقطت المقاومة الإسلامية، بالأسلحة المناسبة، طائرة مُسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب بلدة زبقين" في جنوب لبنان.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "قبل قليل، سقطت مُسيّرة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية خلال نشاط روتيني". وأشار إلى أنه "ليست هناك خشية من تسرب للمعلومات".

وفي عام 2019، تعهد "حزب الله" بإسقاط الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية إثر توتر استمر أسابيع وتخلله هجوم بطائرتين مُسيرتين اتهم "حزب الله" إسرائيل بتنفيذه في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ويطلق الجيش اللبناني بدوره النيران باتجاه المسيّرات الإسرائيلية.