منذ أيام أعلنت شركة "أبل"، في مؤتمر المطورين الخاص بها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنها ستُدخل تحديثاً في تطبيق الرسائل على هواتف آيفون في نظام تشغيلها الجديد iOS 17 المقرر إطلاقه في سبتمبر/أيلول القادم، يعرّف العائلة أو الأصدقاء المقربين، لحظة وصول شخص مهم لهم إلى وجهته، مما يزيد الاطمئنان ويقلل الحاجة إلى الاستعانة بالرسائل.

يثير هذا التحديث تساؤلات حول مدى قدرة الآباء والأمهات المستخدمين لأجهزة آيفون على تحقيق مزيد من الأمان لأبنائهم، من خلال هذه الميزة التي تمنحهم فرصة مراقبة تنقلات ذويهم، وهذا يمكن أن يسهم في راحتهم النفسية وتعزيز الطمأنينة لديهم.

مع ذلك، يمكن أن يكون لهذا التحديث أيضاً تأثير سلبي على الأبناء بسبب الرقابة المفروضة عليهم وتقييد حريتهم من خلال تتبع حركتهم ووقت وصولهم بشكل دقيق.

فهل يحقّق الآباء والأمهات من مستخدمي آيفون مزيداً من الأمان مع أبنائهم؟ وهل سيشعر الأبناء باستحكام الرقابة عليهم؟

تحديث "أبل" ليس الأول

تطبيقات المراقبة الأبوية والعائلية ليست جديدة في عالم الهواتف، ولا حكراً على مستخدمي آيفون، بل إن كثيراً من هذه التطبيقات معروف لدى الآباء والأمهات والأبناء الذين يصرّون على حمل هواتف في سنّ مبكرّة تقليداً لأقرانهم، وينشئون حسابات بأعمار مُزيّفة على أغلب منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الألعاب الجماعية.

من أشهر هذه التطبيقات: Applock الذي يُتيح إغلاق أي تطبيق في هاتفك أو هاتف طفلك بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا عند إدخال رمز المرور الصحيح. وتطبيق Find my kids الذي يربط هاتف أحد الأبوين بهاتف الطفل أو ساعته الذكية لتتبع موقعه في الوقت الفعلي، ويتيح إظهار إشعارات إذا كان هاتف الطفل يواجه مشكلة.

إلى جانب ذلك، يوجد تطبيق Google family link الذي يعد من أشهر تطبيقات الرقابة الأبوية، ويضمن للوالدين معرفة جميع التطبيقات التي يستخدمها الطفل، وموقعه الجغرافي، والتحكم في قفل الشاشة.

كيف يتقبل الأبناء المراقبة الإلكترونية؟

إن كنت أباً أو أمّاً، فستجد أن هذه التطبيقات مهمة جداً، وستَسعد بجميع مميزاتها التي تمنحك اليد العليا للتحكم في المحتوى الذي يراه ابنك، وتحديد ساعات التصفّح، وغربلة الرسائل التي تصل إليه ومعرفة مكانه وبمن يتصل، فهذا سيُشعرك بمزيد من الأمان، والتحقق بأن وقتهم لا يضيع سُدى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا مع أصدقاء وهميين قد يبتزونهم يوماً.

ولكن ما وجهة نظر هؤلاء الأبناء في هذه التطبيقات؟

عمر أحمد، 15 سنة، يقول لـTRT عربي، إنه ليس لديه تطبيق مراقبة على هاتفه، ولا يعتقد أن أهله يفتشون في هاتفه خلسة، ولو خشي أن يرى أهله أي محتوى قد تصفحه ويضعه في موقف المخطئ سيحذفه فوراً خوفاً من التعرض للعقاب.

أما فرح محمد، 14 سنة، فتقول لـTRT عربي: "ليس لديّ تطبيق على هاتفي لأن تفكير والدَيّ مختلف، فهما يتحدثان معي في كل شيء ويمنحانني حرية كبيرة، ويتركان لي كل شيء متاحاً مع التنبيهات على بعض المواقع التي تعرض موادّ غير مناسبة، ودائماً يخبرانني كيف أحمي نفسي من الابتزاز الإلكتروني أو الترصّد".

مثلها حلا أيمن، 16 سنة، تقول لـTRTعربي: "أبي مؤخراً أمرني بحذف (تيك توك) و(يوتيوب)، ثم ربط هاتفي بهاتفه عن طريق تطبيق مراقبة اسمه Parent Control، تحكّم من خلاله في السماح بوقت معين للتصفح ثم الإغلاق. كثيراً ما تضايقني جزئية تحديد الوقت، كما أن المراقبة شيء مخجل، ولكن أبي ينبهني كثيراً لكون بعض التطبيقات التي أريد تحميلها غير آمنة".

ويبدو أن هناك فجوة بين الآباء والأبناء بشأن الأوقات التي يقضونها على هواتفهم، فما يشعر به المراهقون على منصات التواصل الاجتماعي عكس ما يتخيل الآباء أنه مضيعة للوقت.

وفي هذا الصدد، استطلع الباحثون في مركز "بيو" للأبحاث 1316 مراهقاً في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، بين منتصف أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار 2022.

طرح الاستطلاع على الشباب أسئلة حول أفكارهم ومشاعرهم واستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي، فكشف أحد مواضيع نتائج الاستطلاع، أن المراهقين يرون أنّ تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر إيجابية مما يتخيلها الكبار، فقط 27% منهم قالوا إنّ تجربتهم أسوأ ممّا اعتقده أهلهم، أما البقية فرأوا أنّ تجربتهم كانت إما جيدة وإما أفضل، حسب الاستطلاع.

وقال 80% من المستطلَعين إن وسائل التواصل الاجتماعي تمنحهم مستوى معيناً من الاطلاع على ما يجري في حياة أصدقائهم، و71% رأوا أنه المكان الذي يمكنهم فيه إظهار إبداعهم، و67% منهم يعتقدون أنّ وسائل التواصل الاجتماعي تطمئنهم بوجود من سيدعمهم في الأوقات العصيبة، فيما يشعر 58% أنّ هذه المنصات تجعلهم أكثر قبولاً من الآخرين.

شيماء حسن، أم لطفلين أحدهما مراهق 17 عاماً، تقول لـTRT عربي: "أحياناً كنت أفكر في مراقبة ما يتصفحه ابني من خلال تطبيق يربط هاتفه بهاتفي، ولكن دائماً ما كنت أستبعد تنفيذ هذه الفكرة لعدة أسباب، فأنا وهو نتحدث دائماً عن أي شيء، لا أتركه يذهب إلى صديق أو موقع ليسأل ويعرف، وإن أحببنا أن نعرف معلومة بدأنا البحث عنها معاً بأسلوب علمي".

وتضيف: "أنا أثق به، أمنحه كل الحرية وأترك له القرار. قد ينتابه الفضول بحكم سنّه، ولكن في أغلب المرات يأتي إليّ أو إلى أبيه ليستفسر، ودائماً لا نهاجم أفكاره، فقد كنّا مثله نريد أن نعرف".

جيل التكنولوجيا.. كيف سيكون بعد سنوات؟

يتحدث استشاري الطب النفسي بجامعة ماربورغ بألمانيا، طلال فيصل، لـTRT عربي، عن تأثير التكنولوجيا على المدى البعيد في المراهقين قائلاً: "المراهقون، مع الوقت وعلى المدى البعيد، إما سيصبحون أكثر توحّداً وعجزاً عن التواصل الاجتماعي وغير راغبين في التواصل الإنساني، وإما ستعلّم التكنولوجيا الإنسان التواصل الجيّد وتسهّل عليه حياته وتوفّر له وقتاً كبيراً ومساحة لممارسة هواياته ونشاطاته بصورة أفضل مما كان عليه الجيل السابق له".

ويحذّر فيصل مما سيكون عليه الجيل الحالي في المستقبل، بسبب استخدامه التكنولوجيا بشكل أساسي: "الحقيقة التكنولوجيا ليست جديدة علينا، سواء مواقع التواصل والتكنولوجيا عموماً، وهذا منح العلماء فرصة ليدوّنوا ملاحظاتهم عمّا يحدث فعلاً للأفراد".

ويتابع: "تقول مجموعة مؤكدة من المعلومات والإحصائيات إن الجيل الذي تحت سن 25 سنة، أي مواليد ما بعد 2002-2003، عندهم صعوبة في التعبير عن أنفسهم، وفي الخروج معاً، ونسبة الأمراض النفسية لديهم أكثر من الأجيال السابقة لهم، ومن الوارد جدّاً أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب في هذا".

وبصورة عامة، يمكن أن تكون الميزة الجديدة في تطبيق الرسائل على آيفون، أداة قيّمة للآباء والأمهات، ولكن يجب استخدامها بحذر وتوازن لضمان الخصوصية والحرية الشخصية للأبناء.