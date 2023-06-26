قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن السياحة في الواقع هي "نفط" تركيا.

وأفاد في تصريحات للصحفيين بولاية أنطاليا، الاثنين، بأن هدفهم للعام الحالي تحقيق 56 مليار دولار من عائدات السياحة.

وذكر أن عدد السياح القادمين إلى تركيا في ازدياد مستمر كل عام.

وأضاف: "نفطنا في الواقع هو السياحة، وهدفنا كبير جداً، نهدف إن شاء الله لتحقيق عائدات تبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2028".

وأشار إلى أن الهدف المنشود لعام 2028 سيبلغ بإحراز "تقدم جزئي" كل عام.

واستقبلت تركيا 51 مليوناً و387 ألفاً و513 زائراً خلال 2022، بزيادة بلغ معدلها 71.07 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2021، حسب بيان لوزارة الثقافة والسياحة التركية مطلع فبراير/شباط الماضي.