سياسة
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ستولتنبرغ: تركيا والسويد تعقدان اجتماعاً رفيع المستوى في بروكسل
أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن التحالف العسكري الغربي سيبحث مسألة انضمام السويد قبل قمته المرتقبة الأسبوع المقبل في اجتماع رفيع المستوى مع تركيا، وأضاف أن "هذا الاجتماع سيضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة استخبارات ومستشارين للأمن القومي".
ستولتنبرغ: تركيا والسويد تعقدان اجتماعاً رفيع المستوى في بروكسل
أفاد ستولتنبرغ بأنه تحدّث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتفقا على "عقد اجتماع عالي المستوى في بروكسل قبل القمة".  / صورة: Reuters
26 يونيو 2023

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الاثنين، أن التحالف العسكري الغربي سيبحث مسألة انضمام السويد قبل قمته المرتقبة الأسبوع المقبل في اجتماع عالي المستوى مع تركيا في بروكسل.

وأردف ستولتنبرغ أنه إذا انضمت السويد بعد فنلندا، فسيتعزّز أمن الناتو في منطقة البلطيق.

وأفاد بأنه تحدّث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتفقا على "عقد اجتماع عالي المستوى في بروكسل قبل القمة".

وأضاف أن "هذا الاجتماع سيضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة استخبارات ومستشارين للأمن القومي. يتمثّل الهدف بتحقيق تقدّم باتّجاه استكمال انضمام السويد إلى الناتو".

وأدلى ستولتنبرغ بتصريحاته للصحافيين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس التي ستستضيف قمة الناتو المقبلة في 11 و12 يوليو/تموز.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت السويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية مع تركيا بشأن انضمامها إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، بينما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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