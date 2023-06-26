سياسة
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بوتين: مدبرو التمرّد خانوا الشعب الروسي وأمرتُ بتجنّب إراقة الدماء
أكدَّ الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا كانت ستقضي على "المتمردين الذين خانوا الوطن والشعب بكل الأحوال"، مشيراً في كلمة متلفزة إلى أن إخفاق المتمردين في جبهات المعارك كان سبباً لتمردهم، وأنه بـ"تجنب إراقة الدماء" في أثناء التمرد.
بوتين: مدبرو التمرّد خانوا الشعب الروسي وأمرتُ بتجنّب إراقة الدماء
بوتين: أعداء روسيا أرادوا خنق البلاد في نزاع مدني دموي لكنهم أخطؤوا في الحسابات / صورة: AFP
26 يونيو 2023

أكدَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أنه أعطى الأوامر بـ"تجنّب إراقة الدماء" في أثناء تمرّد مجموعة فاغنر السبت، بينما أثنى على "وطنية" الروس.

وقال بوتين، الاثنين، في خطاب متلفز: "منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنّب إراقة كبيرة للدماء"، مشيراً إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا "اقتتالاً كهذا بين الأشقاء" حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمته: "كنا سنقضي على المتمردين الذين خانوا الوطن والشعب بكل الأحوال، وفشلهم في جبهات المعارك كان سبباً لتمردهم".

وأردف: "أعداء روسيا أرادوا خنق البلاد في نزاع مدني دموي لكنهم أخطؤوا في الحسابات".

وشكر بوتين مقاتلي فاغنر لتجنبهم إراقة الدماء وقال إنهم يستطيعون الاتفاق مع وزارة الدفاع أو المغادرة إلى بيلاروس.

وقال: "اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم، وكل من يريد الذهاب إلى بيلاروس يمكنه ذلك".

كما شكر بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على "مساهمته في تسوية تمرد فاغنر"، مضيفاً أن "الروح الوطنية" للأمة الروسية والمجتمع بأكمله لعبوا دوراً حاسماً في وقف التمرد.

وصباح السبت، أعلن مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين دخول قواته مدينة "روستوف نا دون" الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرلي الروسي "تمرداً مسلحاً".

واستمر "التمرد" نحو يوم واحد فقط، إذ أعلن بريغوجين مساء السبت، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية"، بناءً على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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