أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أدانت فيه مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 5 آلاف و700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان: "نُدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 5700 وحدة (استيطانية) جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "من الواضح أن المستوطنات غير الشرعية التي تجاوزت 13 ألف وحدة سكنية، محطمةً رقماً قياسياً جديداً منذ بداية العام الحالي، أضرت بشكل كبير بأرضية حل الدولتين ومنظور السلام الدائم".

وأكد البيان ضرورة أن تضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حداً فورياً لهذه الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسلب حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ينتهك القانون الدولي وغير المقبولة بأي شكل من الأشكال.

كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد وافقت على بناء 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة أمس (الاثنين).

وصادق المجلس الأعلى للتخطيط بحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخططات بناء الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأشادت شخصيات قيادية من المستوطنين اليهود بالقرار.

وقال شلومو نعمان، رئيس بلدية جوش عتصيون ورئيس مجلس يشع: "أشكر الحكومة الإسرائيلية على التطوير المستمر للاستيطان الإسرائيلي... هذا هو الرد الصهيوني الأمثل على من يطلبون مساعدتنا، خصوصاً في مثل هذه الأيام الصعبة".

ويرى معظم دول العالم المستوطنات التي أُقيمت على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات إحدى القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. ويستند مستوطنون إسرائيليون إلى ما يقولون إنها صلات يهودية تاريخية بهذه الأراضي. وتوقفت محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014.

ومنذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني، وافق ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بناء ما يزيد على 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.