أعلن قائد قوات "الدعم السريع" السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء أمس (الاثنين)، عن "هدنة من جانب واحد" لمدة يومين ابتداءً من اليوم (الثلاثاء).

وفي تسجيل صوتي نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال حميدتي: "في هذه الأيام المباركة من أيام ذي الحجة نعلن عن هدنة من جانب واحد يوم غد (الثلاثاء) الذي يصادف الوقفة بعرفة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك".

واستثنى حميدتي من الهدنة "حالات الدفاع عن النفس".

وأعرب عن تمنيه أن تكون أيام العيد "فرصة للمصالحة بين مكونات الشعب السوداني".

وأضاف حميدتي: "نشعر بمعاناة شعبنا الكريم بسبب هذه الحرب والظروف الإنسانية الصعبة التي خلّفتها في جميع مناحي الحياة، وأملنا أن نخرج منها أكثر وحدة وقوة".

وحتى الساعة (20:55 ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن تصريحات حميدتي.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/أيار الماضي، محادثات بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الجانبين.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولاً، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافةً إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.