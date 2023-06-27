سياسة
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صور | حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
اجتمع اليوم (الثلاثاء)، عند جبل عرفات، ضيوف بيت الله الحرام، في ثاني أيام الحج الستة، قرب مكة المكرمة، في ذروة مناسك الحجّ التي يُتوقع أن تسجّل أعداداً قياسية هذا العام.
صور | حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم / صورة: AA
27 يونيو 2023

بدأ حجّاج بيت الله الحرام بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة منذ فجر اليوم (الثلاثاء)، في ذروة مناسك الحجّ التي يُتوقع أن تسجّل أعداداً قياسية هذا العام في أجواء شديدة الحرارة.

وأمضى الحجّاج، وعددهم يناهز المليوني حاج، الليل في مخيّمات مكيفة في وادي مِنى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة، أقدس مدن المسلمين.

وفي الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، توجّهوا إلى منطقة عرفات، حيث ألقى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خطبته الأخيرة، لأداء الركن الأعظم من الحجّ. وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم، والكثير منهم سيعتلون جبل الرحمة ويجلسون بين صخوره.

وبعد غروب الشمس، يتوجّه الحجّاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومِنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات (الأربعاء)، أول أيام عيد الأضحى.

ويُقام موسم الحجّ هذا العام دون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم، بعد ثلاثة أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي جائحة كورونا.

وعادةً ما يكون الحجّ أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة، ويتوجّب على كلّ مسلم قادر على تأديته، أن يؤديه مرّةً واحدة على الأقلّ.

وفي 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في المناسك. لكنّ تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعوديّة على تقليص الأعداد إلى حدّ كبير، فشارك فيها فقط 60 ألف مواطن ومقيم عام 2021 مقارنةً ببضعة آلاف عام 2020، و926 ألف حاج في 2022.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة في مكة بين 43 و45 درجة نهاراً خلال موسم الحج.

وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة، وجهّزت سيّارات إسعاف، ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات الحجّاج. وحذّرت الحجاج من التعرض "لضربات الشمس".

والأربعاء، يشارك الحجّاج في رمي الجمرات، آخر أهمّ المناسك، قبل أن يتوجّهوا إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة، في أوّل أيّام عيد الأضحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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