سياسة
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في أول بيان له بعد انسحابه.. بريغوجين: هدفنا كان منع القضاء على "فاغنر"
في أول بيان له منذ سحب مقاتليه إلى معسكراتهم بعد وساطة رئيس بيلاروسيا، برّر مؤسس شركة "فاغنر" الأمنية يفغيني بريغوجين، تمرده على السلطات الروسية بأنه جاء لمنع القضاء على "فاغنر".
في أول بيان له بعد انسحابه.. بريغوجين: هدفنا كان منع القضاء على "فاغنر"
مؤسس شركة "فاغنر" الأمنية الروسية يفغيني بريغوجين / صورة: AA
27 يونيو 2023

برَّر مؤسس شركة "فاغنر" الأمنية الروسية يفغيني بريغوجين، محاولة تمردهم على السلطات الروسية بأنها جاءت لمنع القضاء على "فاغنر".

جاء ذلك في بيان على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة عقب محاولتهم التمرد على السلطات الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن "فاغنر" مجموعة ذات خبرة وتقوم بمهام مختلفة لصالح روسيا في الكثير من دول العالم، قائلًا: "نفّذت (فاغنر) مهام كثيرة في أوكرانيا مؤخراً وحصلت على نتائج جيدة، ولكنْ نتيجةً لمكيدة وقرارات خاطئة، كان من المقرر تصفية هذه القوات اعتباراً من 1 يوليو/تموز عام 2023".

ولفت إلى استهداف معسكرات "فاغنز" بالصواريخ والمروحيات، مما أدى إلى مقتل نحو 30 مقاتلاً وإصابة آخرين، مبيناً أن ذلك كان سبب تحركهم بشكل عاجل نحو مدينة روستوف.​​​​​​​

وأوضح بريغوجين أنهم أدركوا على بُعد 200 كيلومتر من موسكو أن الدماء ستراق. وأن تراجعهم كان منعاً لإراقة الدماء.

وأشار إلى أنه خلال مرورهم من المدن الروسية في 24 يونيو/حزيران، استقبل الناس مقاتليه بالأعلام الروسية وأعلام "فاغنر".

وفجر السبت، أعلن مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، دخول قواته مدينة روستوف، قبل التوجه إلى فورونيج ثم ليبيتسك، ما عدّه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمرداً مسلحاً"، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء"، بناءً على وساطة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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