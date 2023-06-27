اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في الاجتماع الذي عقده في عام 2021 وأقر خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول هجوم محتمَل على إيران.

جاء اعتراف ترمب، في تسجيل بُث لأول مرة على CNN في برنامج "أندرسون كوبر 360"، ويتناول تفاصيل جديدة تعد جزءاً مهماً من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترمب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية.

وقال ترمب في التسجيل:"هذه هي الأوراق"، بينما كان يناقش خطط الهجوم، وفي التسجيل الصوتي الذي مدته دقيقتان، مزح ترمب ومساعدوه أيضاً بشأن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بعد أن قال الرئيس السابق إن الوثيقة كانت "معلومات سرّية"، حيث قال شخص لترمب: "هيلاري كانت ستطبع ذلك"، ورد دونالد ترمب: "لا، كانت سترسلها إلى أنتوني وينر"، في إشارة إلى عضو الكونغرس الديمقراطي السابق، مما أثار الضحك.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أجرى تحقيقات مع كلينتون بشأن تعاملها مع المعلومات السرية في الأيام التي سبقت انتخابات عام 2016 التي خسرتها أمام ترمب.

يُذكر أن تصريحات ترمب خلال التسجيل الصوتي، يمكن أن تقوّض المزاعم التي قالها في مقابلة مع شبكة Fox News، الأسبوع الماضي، بأنه ليست لديه أي وثائق سرية.

كان الرئيس الأمريكي السابق قد قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه غير مذنب بسوء التعامل المزعوم مع وثائق سرّية.

كان التسجيل الصوتي من مقابلة أجراها ترمب في يوليو/تموز 2021 في منتجعه في بيدمينستر للأشخاص الذين يعملون على مذكرات مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق في فترة ترمب، وقالت لائحة الاتهام إن الحاضرين عُرضت عليهم معلومات سرّية حول خطة الهجوم على إيران.

في المقابل، قال المتحدث باسم حملة ترمب، ستيفن تشيونغ، في بيان، إن "التسجيل الصوتي يثبت، مرة أخرى، أن الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق".