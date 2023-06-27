سياسة
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موسكو تُمدد حظر مبيعات النفط الروسي ومشتقاته لدول الاتحاد الأوروبي
مَدد الرئيس الروسي الحظر المفروض على بيع النفط للدول التي حددت سقفاً لأسعار الوقود الروسي تطبيقاً للعقوبات الغربية على روسيا، لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول القادم.
موسكو تُمدد حظر مبيعات النفط الروسي ومشتقاته لدول الاتحاد الأوروبي
بوتين يوقِّع على مرسوم لتمديد حظر بيع النفط الروسي لدول الاتحاد الأوروبي / صورة: Reuters
27 يونيو 2023

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، على تمديد مرسوم يحظر بيع النفط والمشتقات النفطية للدول المشاركة في تطبيق سقف الأسعار حتى نهاية العام الجاري.

وحسب المرسوم المنشور على موقع الكرملين الرسمي، حُددت فترة حظر بيع النفط والمشتقات النفطية للمشاركين في تطبيق سقف السعر لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، بدلاً من 1 يوليو/تموز 2023.

وفي 2 ديسمبر 2022، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، في محاولة لتقييد الأموال التي يمكن أن تكسبها موسكو من النفط وسط الحرب في أوكرانيا.

ورداً على ذلك، وقَّع بوتين في فبراير/شباط الماضي، مرسوماً يحظر بيع النفط ومشتقاته للأفراد والشركات المشاركة في تطبيق سقف السعر.

واستثنى الرئيس الروسي "الدول الصديقة"، (دون تسميتها)، من الحظر المفروض على مبيعات نفط بلاده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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