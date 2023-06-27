وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، على تمديد مرسوم يحظر بيع النفط والمشتقات النفطية للدول المشاركة في تطبيق سقف الأسعار حتى نهاية العام الجاري.

وحسب المرسوم المنشور على موقع الكرملين الرسمي، حُددت فترة حظر بيع النفط والمشتقات النفطية للمشاركين في تطبيق سقف السعر لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، بدلاً من 1 يوليو/تموز 2023.

وفي 2 ديسمبر 2022، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، في محاولة لتقييد الأموال التي يمكن أن تكسبها موسكو من النفط وسط الحرب في أوكرانيا.

ورداً على ذلك، وقَّع بوتين في فبراير/شباط الماضي، مرسوماً يحظر بيع النفط ومشتقاته للأفراد والشركات المشاركة في تطبيق سقف السعر.

واستثنى الرئيس الروسي "الدول الصديقة"، (دون تسميتها)، من الحظر المفروض على مبيعات نفط بلاده.