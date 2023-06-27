قال رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش، إن تركيا أصبحت "دولة محورية ورئيسية" في منطقة غرب البلقان.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول حول العلاقات بين تركيا والجبل الأسود، على هامش زيارته إسطنبول للمشاركة في برنامج "إعداد قادة المستقبل" الذي نظّمه منتدى التعاون الإسلامي الشبابي في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وبخصوص علاقات الجبل الأسود مع تركيا، قال أبازوفيتش إن هناك "تقدماً في العلاقات بين البلدين، لكنها ليست في المستوى المطلوب بعد".

وأضاف: "أعتقد أن علاقاتنا الثنائية ستحرز تقدماً أكبر. نحن بحاجة إلى نقل تعاوننا السياسي والاقتصادي مع تركيا إلى نقطة أفضل، وبحاجة إلى التركيز على مجالات السياحة والطاقة".

ولفت أبازوفيتش إلى أن الخطوط الجوية التركية تسيّر رحلات مباشرة إلى بلاده، وأن العاصمة بودغوريتشا وقّعت اتفاقية مع شركة طيران بيغاسوس (تركية خاصة) لتسيير رحلات مباشرة أيضاً إلى الجبل الأسود.

ونوه إلى أن "الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران لن تسهم في دفع قطاع السياحة نحو الأمام فحسب، بل ستوفر أيضاً سهولة التنقل لرجال الأعمال بين البلدين".

وأشار أبازوفيتش إلى وجود مشاريع في مجالات الاقتصاد والطاقة "جاهزة للتنفيذ" بين تركيا والجبل الأسود، معرباً عن "سعادته الكبيرة بمواصلة التعاون مع تركيا".

تركيا دولة "محورية" في غرب البلقان

وأوضح رئيس وزراء. الجبل الأسود أن "العلاقات الناجحة للرئيس رجب طيب أردوغان مع القادة الإقليميين جعلت تركيا دولة رئيسية ومحورية في غرب البلقان (البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا والجبل الأسود وشمال مقدونيا وألبانيا وكوسوفو)".

وقال إن "تركيا تلعب دوراً فعالاً في البلقان، شأنها شأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وزاد: "الرئيس أردوغان قادر على مد جسور الحوار مع الفرقاء في البلقان والجلوس معهم على طاولة المفاوضات وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات المنطقة".

وتابع: "أعتقد أن دور الوساطة التركي مهم للغاية من أجل نزع فتيل التوتر بين صربيا وكوسوفو".

وفي مايو/أيار الماضي، طلب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، من الرئيس أردوغان التدخل لحل مشكلة التوتر الأخير شمال كوسوفو، إثر تنظيم الصرب المحليين احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من بدء مهامهم.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وأشار رئيس وزراء الجبل الأسود إلى أن بلاده "أحرزت تقدماً في مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، وأعرب عن سعادته الكبيرة بدعم تركيا لبلاده في هذه القضية.

وقال: "تقدمت الجبل الأسود بطلب للحصول على عضوية الاتحاد عام 2008، وحصلت على صفة مرشح بعد ذلك بعامين، لتبدأ إثرها مفاوضات الانضمام عام 2012، والتي استمرت لمدة 10 سنوات".

وأضاف: "أعتقد أن عضوية الجبل الأسود في الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة إيجابية. ليست لدينا مشكلات مع أيٍّ من جيراننا".

ونوه بأن "تركيا كانت من أولى الدول التي اعترفت بالجبل الأسود بعد استقلالها عام 2006"، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين قطعت شوطاً مهماً للغاية في مسيرة التقدم والتنمية.