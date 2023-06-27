سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا..  إسقاط الملاحقات بحق فاغنر ونقل معداتها العسكرية  إلى الجيش
أسقطت السلطات الروسية الملاحقات بحق مجموعة فاغنر المسلحة بعد تمردها الذي استمر 24 ساعة، فيما أعلنت وزارة الدفاع نقل المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بالمجموعة إلى الجيش.
روسيا..  إسقاط الملاحقات بحق فاغنر ونقل معداتها العسكرية  إلى الجيش
أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين. / Others
27 يونيو 2023

أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين التي أحدث تمردها، الذي استمر 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي، بلبلة في البلاد.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية، إن المشاركين في التمرد "وضعوا حداً لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة". وأوضح الجهاز أنه نظراً إلى هذه الظروف "تقرر وقف الملاحقات في 27 حزيران/يونيو".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "تحضيرات" جارية لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" التابعة لمجموعة فاغنر إلى الجيش.

وقالت الوزارة في بيان: "هناك تحضيرات جارية لنقل المعدات العسكرية الثقيلة لفاغنر إلى وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى وساطة بين موسكو وفاغنر، بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة مؤسس المجموعة إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.

وفجر السبت، أعلن بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمرداً مسلحاً"، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية" بناء على وساطة لوكاشينكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us