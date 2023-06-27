أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين التي أحدث تمردها، الذي استمر 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي، بلبلة في البلاد.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية، إن المشاركين في التمرد "وضعوا حداً لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة". وأوضح الجهاز أنه نظراً إلى هذه الظروف "تقرر وقف الملاحقات في 27 حزيران/يونيو".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "تحضيرات" جارية لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" التابعة لمجموعة فاغنر إلى الجيش.

وقالت الوزارة في بيان: "هناك تحضيرات جارية لنقل المعدات العسكرية الثقيلة لفاغنر إلى وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى وساطة بين موسكو وفاغنر، بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة مؤسس المجموعة إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.

وفجر السبت، أعلن بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمرداً مسلحاً"، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية" بناء على وساطة لوكاشينكو.​​​​​​​