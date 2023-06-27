نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء رسالة مصورة هنأ فيها مواطني بلاده بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن يجلب عيد الأضحى الذي يحل غداً الأربعاء الخير للشعب التركي والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء.

وأضاف: "أدعو الله أن يتقبل عبادات إخواننا الموجودين في الأراضي المقدسة بنية أداء فريضة الحج".

وتطرق إلى رؤية "قرن تركيا"، مؤكداً عزم حكومته تحويلها من حلم إلى حقيقة، مضيفاً بالقول: "ومن أجل ذلك قمنا باستعداداتنا وشكلنا كوادرنا وحددنا أهدافنا".

وأوضح الرئيس التركي أن الحكومة ستواصل العمل خلال السنوات الخمس المقبلة كما كان الأمر عليه خلال السنوات الـ21 الماضية.

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.