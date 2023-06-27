سياسة
3 دقيقة قراءة
الضفة.. مستوطنون يهاجمون تجمعاً فلسطينياً ويصيبون 3 من سكانه
هاجم عشرات المستوطنين تجمعاً فلسطينياً وسط الضفة الغربية وأصابوا عدداً من سكانه بجروح ورضوض، فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
الضفة.. مستوطنون يهاجمون تجمعاً فلسطينياً ويصيبون 3 من سكانه
مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين بالضفة. / صورة أرشيفية: AA
27 يونيو 2023

قالت منظمة حقوقية فلسطينية، الثلاثاء، إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا تجمعاً فلسطينياً وسط الضفة الغربية وأصابوا 3 من سكانه بجروح ورضوض.

وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) في بيان أن مجموعة من المستوطنين "هاجمت الرعاة في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا".

ونقل البيان عن مدير المنظمة حسن مليحات قوله إن "نحو 30 مستوطناً نفذوا هجوماً شرساً ضد الرعاة في منطقة عرب المليحات".

وأضاف أن المستوطنين "اعتدوا بالضرب المبرح على ثلاثة مواطنين وعائلاتهم واحتجزوا قطيعاً من الأغنام في اعتداء هو الأعنف منذ بداية هذا العام".

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصديق إسرائيل الاثنين على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ورأت في القرار "مكافأة لليمين المتطرف في إسرائيل، وفرصاً لمزيد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين".

وقالت الوزارة في بيان إن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة "مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير وأمثالهما وأتباعهما من الإرهابيين".

واعتبرت أن هؤلاء "سيوظفون تلك الوحدات لتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من منحهم فرصة أكبر لتصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزَّل".

وأدانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال بالتصديق النهائي على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين".

ورأت في ذلك "عدواناً بشعاً على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافاً بالمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية المتواصلة والرافضة للاستيطان".

وأضافت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب وصمْت (المحكمة) الجنائية الدولية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه وازدواجية المعايير الدولية توفر لدولة الاحتلال الوقت اللازم لتعميق الاستيطان وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

والاثنين، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" التي يديرها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية صدَّق على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة.

ووفق الصحيفة فإنَّ المجلس وافق أيضاً على التقدم إلى مرحلة التخطيط الأولى لبناء 4061 وحدة استيطانية بمستوطنات الضفة.

وفي 18 يونيو/حزيران صدَّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار يقضي بتسريع وتيرة الاستيطان وتقصير إجراءات الموافقة على البناء، وخولت إلى سموتريش تلك الموافقات، وسط إدانة فلسطينية وعربية ودولية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات عنيفة للمستوطنين على قرى حوارة وترمسعيا وعوريف أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق ممتلكات فلسطينية.

ووفق معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها فإن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى 230 ألفاً يعيشون في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us