سياسة
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تركيا.. المنشآت السياحية في بحر إيجة تمتلئ بنسبة 100% خلال فترة عيد الأضحى
شهدت المنشآت السياحية في منطقة بحر إيجة بتركيا نسبة امتلاء قاربت 100% خلال فترة عيد الأضحى. ومن الصعب العثور على مكان فارغ في شواطئ القضاء بسبب الازدحام على رأسها شاطئ السيدات الأكثر إقبالاً عليه.
تركيا.. المنشآت السياحية في بحر إيجة تمتلئ بنسبة 100% خلال فترة عيد الأضحى
من الصعب العثور على مكان فارغ في شواطئ القضاء بسبب الازدحام على رأسها شاطئ السيدات الأكثر إقبالاً عليه / صورة: AA
27 يونيو 2023

شهدت المنشآت السياحية في منطقة بحر إيجة بتركيا نسبة امتلاء قاربت 100% خلال فترة عيد الأضحى.

والثلاثاء، أوضح رئيس بلدية منطقة تششمة في ولاية إزمير أكرم أوران، أن الفنادق امتلأت بنسبة شارفت على 100%، فضلاً عن اكتظاظ الشواطئ بالسياح المحليين والأجانب.

وبالشكل نفسه، شهد قضاء كوش أضاسي في ولاية آيدن المشهور بخلجانه التركوازية وطبيعته الخلابة تدفقاً كبيراً للسياح المحليين والأجانب خلال عطلة عيد الأضحى.

ومن الصعب العثور على مكان فارغ في شواطئ القضاء بسبب الازدحام على رأسها شاطئ السيدات الأكثر إقبالاً عليه.

وأوضح رئيس جمعية السياحة في كوش أضاسي بولنت إلباهار، أن المنطقة شهدت حركة كبيرة للغاية بمناسبة عيد الأضحى.

وقال: "سعيدون للغاية، فالفنادق ممتلئة بنسبة تراوحت بين 95 و100%".

وتشتهر المناطق المطلة على بحر إيجة في تركيا بطبيعتها وشواطئها الخلابة فضلاً عن خلجانها بألوان مياهها التركوازية والمدن الأثرية التي تحتويها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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