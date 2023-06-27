سياسة
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إقبال غير مسبوق من السعوديين على شراء العقارات في تركيا
ارتفعت نسبة شراء السعوديين المساكن في تركيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي 79.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، إذ صعدوا إلى المرتبة الـ11 في قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمساكن في تركيا وذلك بعد تحسّن العلاقات بين البلدين.
إقبال غير مسبوق من السعوديين على شراء العقارات في تركيا
شراء السعوديين المساكن في تركيا يزيد نحو 80%   / صورة: AA
27 يونيو 2023

ارتفعت نسبة شراء السعوديين المساكن في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 79.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ليبلغ عددها 296 مسكناً.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، صعد السعوديون إلى المرتبة الـ11 في قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمساكن في تركيا وذلك بعد تحسّن العلاقات بين البلدين.

وأظهرت البيانات تراجع نسبة طلب الأجانب على المساكن في تركيا بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي 38%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وبلغ عدد المساكن التي اشتراها الأجانب في تركيا خلال تلك الفترة 16 ألفاً و779 شقةً.

وتصدّر الروس قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمساكن في تركيا بواقع 5 آلاف و723 شقة، بزيادة بلغت 44.4٪.

ويأتي الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع ألفين و324 مسكناً، ثم العراقيون، بينما جاء الأوكرانيون بالمرتبة الرابعة بـ770 شقةً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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