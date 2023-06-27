سياسة
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"الأدنى منذ نوفمبر".. توقعات الصادرات الألمانية تدهورت في يونيو
أظهر استطلاع أجراه معهد إيفو الألماني أن الصادرات الألمانية تدهورت بشكل ملحوظ في يونيو/حزيران. وجاء في تقرير أن أغلبية القطاعات تتوقع تراجع الصادرات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، باستثناء قطاعي الملابس وصناعة المشروبات اللذين يتوقعان نمواً كبيراً.
"الأدنى منذ نوفمبر".. توقعات الصادرات الألمانية تدهورت في يونيو
تراجع مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الصادرات إلى سالب 5.6 نقطة في يونيو/حزيران نزولاً من مستوى نقطة واحدة بالإيجاب في مايو/أيار / صورة: AA
27 يونيو 2023

أظهر استطلاع أجراه معهد إيفو الألماني، الثلاثاء، أن معنويات الصادرات الألمانية تدهورت بشكل ملحوظ في يونيو/حزيران.

وتراجع مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الصادرات إلى سالب 5.6 نقطة في يونيو نزولاً من مستوى نقطة واحدة بالإيجاب في مايو/أيار، ويعد هذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.

وقال كلاوس فولرابي رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد: "بالإضافة إلى ضعف الطلب بالسوق المحلي فإننا في الوقت الراهن نلحظ عدداً أقل في الطلبات من الخارج.. هذه أنباء سيئة لاقتصاد صادرات ألمانيا".

وجاء في تقرير صادر عن المعهد أن أغلبية القطاعات تتوقع تراجع الصادرات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، باستثناء قطاعي الملابس وصناعة المشروبات اللذين يتوقعان نمواً كبيراً.

ولم تتراجع فحسب توقعات الصادرات في يونيو، إذ إن مؤشر إيفو لمناخ الأعمال أظهر الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال الألماني تراجعت للشهر الثاني على التوالي، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه معركة شاقة للتخلص من الركود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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