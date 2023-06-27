على الرغم من تصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية زيارته لموسكو في مارس/آذار الماضي غير الرسمي وغير المرتجل أيضاً، والذي جاء فيه: "في الوقت الحالي، هناك تغييرات - لم نشهد مثلها منذ 100 عام - ونحن من نقود هذه التغييرات معاً" وموافقة بوتين مبتسماً، إلا أن هذه العبارة تلخص بدقة طريقة التفكير الصينية المعاصرة حول النظام العالمي الناشئ - أو بالأحرى الفوضى، وفقاً لما وصفه مقال على فورين بوليسي.

فمن خلال مزيج من التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل والسياسات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، تمكنت الصين من تجاوز أمريكا في بعض الجوانب الرئيسية. يستكشف هذا المقال التغييرات غير المرئية التي تحدث في الصين، ويلقي الضوء على العوامل التي دفعت إلى صعودها كقطب عالمي في مواجهة حالة عدم اليقين.

استعدادات صينية

أصبحت عبارة "التغييرات غير المرئية في قرن من الزمان" واحداً من شعارات شي المفضلة منذ أن صاغها في ديسمبر/كانون الأول 2017. ومع تنامي قوة الصين، حاول صنّاع السياسة والمحللون الغربيون تحديد نوع العالم الذي تريده الصين ونوع النظام العالمي الذي تهدف بكين إلى بنائه بقوتها.

وبينما يحاول معظم القادة وواضعي السياسات الغربيين الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، وربما تحديث الميزات الرئيسية وإدماج جهات فاعلة إضافية، يحدد الاستراتيجيون الصينيون هدفهم بشكل متزايد على أنه البقاء في عالم بلا نظام. تعتقد القيادة الصينية، بدءاً من الرئيس شي وما بعده، أن الوضع العالمي الذي أقيم في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبح غير ذات صلة وأن محاولات الحفاظ عليه لا طائل من ورائها.

وبدلاً من السعي لإنقاذ النظام أو استبداله بشيء آخر، أصبح من الواضح أن بكين تستعد لفشله، فقد شرع الاستراتيجيون الصينيون في جعل أفضل ما في العالم كما هو - أو كما سيكون في القريب العاجل.

على ضوء التحولات الاستراتيجية الحالية، يتوقع الخبراء أن نشهد في العقد القادم أكبر تحولات للقوة في العالم منذ بداية تاريخ البشرية. وبينما يشهد العقد القادم مخاض النظام العالمي الجديد، ليس هناك من شك في أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، إذ ورثتا قيادة النظام القائم على قواعد عام 1945، يعيشان في حالة من الضياع في الوقت الحالي، وترتكبان أخطاء استراتيجية نتيجة الشعور بقلق عميق، داخلياً وخارجياً.

رهانات مختلفة

على الرغم من أن الصين والولايات المتحدة تتفقان على أن نظام ما بعد الحرب الباردة قد انتهى، فإنهما تراهنان على خلفاء مختلفين تماماً. في واشنطن، يُعتقد أن عودة المنافسة بين القوى العظمى تتطلب تجديد التحالفات والمؤسسات في قلب نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي ساعد الولايات المتحدة على الانتصار في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي. يهدف هذا النظام العالمي المحدث إلى دمج الكثير من دول العالم، تاركاً الصين والعديد من أهم شركائها - بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية وروسيا - معزولة من الخارج.

مع ذلك، بكين واثقة من أن جهود واشنطن ستثبت أنها غير مجدية. في نظر الاستراتيجيين الصينيين، فإن بحث البلدان الأخرى عن السيادة والهوية لا يتوافق مع تشكيل تكتلات على غرار الحرب الباردة، وسيؤدي بدلاً من ذلك إلى عالم أكثر انقساماً وتعدد الأقطاب، إذ يمكن للصين أن تأخذ مكانها كقوة عظمى.

ووفقاً للـ"فورين بوليسي"، يشترك العديد من الدول في المنظور الصيني، وخاصة في الجنوب العالمي، إذ تفتقر ادعاءات الغرب إلى التمسك بنظام قائم على القواعد إلى المصداقية. ليست المشكلة فقط أن العديد من الحكومات لم يكن لها رأي في إنشاء هذه القواعد، وبالتالي تعتبرها غير شرعية. المشكلة أعمق: تعتقد هذه الدول أيضاً أن الغرب طبق معاييره بشكل انتقائي وقام بمراجعتها بشكل متكرر لتلائم مصالحه الخاصة.

"تغييرات غير مرئية"

هناك العديد من العوامل والتغييرات غير المرئية التي دفعت إلى صعود الصين كقوة عالمية في مواجهة حالة عدم الوضوح. من أبرزها:

سياسات اقتصادية متطلّعة إلى الأمام:

لعبت سياسات الصين الاقتصادية ذات الرؤية المستقبلية دوراً حاسماً في استعدادها لعالم مضطرب. من خلال إعطاء الأولوية للابتكار والبحث والتطوير والاستثمارات الاستراتيجية، بنت الصين أساساً متيناً للنمو المستقبلي. مبادرة "صنع في الصين 2025"، على سبيل المثال، حفزت التقدم في صناعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية. سمح هذا النهج المستقبلي للصين بتقليل اعتمادها على التصنيع التقليدي وتطبيق اقتصاد قائم على المعرفة بشكل أكبر.

التخطيط الاستراتيجي طويل المدى:

تركيز الصين على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد جعلها بعيدة عن الطبيعة التفاعلية للسياسات الأمريكية. حددت قيادة البلاد خططاً طموحة طويلة المدى، مثل "مبادرة الحزام والطريق" و"معايير الصين 2035"، التي تركز على تعزيز الاتصال وتوسيع النفوذ الدولي ووضع معايير عالمية. من خلال هذه المبادرات، أثبتت الصين نفسها لاعباً استباقياً في تشكيل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي في المستقبل.

الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا:

عززت استثمارات الصين في تطوير البنية التحتية والتقدم التكنولوجي مرونتها في عالم مضطرب. نفذت الدولة مشاريع ضخمة، مثل شبكات السكك الحديدية عالية السرعة والمدن الذكية وشبكات الاتصال من الجيل التالي، التي أدت إلى تحسين الاتصال وتسهيل تخصيص الموارد بكفاءة.

إضافة إلى ذلك، قطعت الصين خطوات كبيرة في التقنيات الناشئة مثل 5G والحوسبة الحكومية و"blockchain"، إذ وضعت نفسها في طليعة الثورة الرقمية.

تغيير التحالفات العالمية وتأثيرها:

يمكن أن يُعزى النفوذ العالمي المتزايد للصين إلى تحالفاتها وشراكاتها الاستراتيجية. من خلال تعزيز العلاقات مع الدول النامية والمساعدات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والاتفاقيات التجارية، وسّعت الصين من مجال نفوذها. في الوقت نفسه، إذ شاركت الدولة بنشاط في منصات متعددة الأطراف، مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتحدي الهيمنة التقليدية للولايات المتحدة وعززت مكانتها كرائد عالمي.

احتضان التغيير والتكيّف مع التحديات:

كانت قدرة الصين على التكيّف مع الظروف المتغيرة مفتاح نجاحها في الاستعداد إلى عالم مضطرب. أظهرت بكين مرونة من خلال تنفيذ الإصلاحات وتعديل السياسات لمواجهة التحديات الناشئة، مثل التدهور البيئي وعدم المساواة الاقتصادية والاضطراب التكنولوجي. ساهمت هذه القدرة في تكيّف الصين وبقائها في الطليعة وإدارة حالات عدم اليقين في العالم الحديث بشكل فعّال.