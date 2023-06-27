سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | عشية العيد.. ازدحام وإقبال كبير على أسواق الأضاحي في تركيا
تشهد أسواق الأضاحي في تركيا إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في أداء هذه السنَّة عشية عيد الأضحى. وفي غازي عنتاب، يسعى أصحاب الماشية إلى بيع حيواناتهم التي اجتهدوا على تربيتها طوال العام وذلك في الأسواق المخصّصة لبيع الأضاحي.
صور | عشية العيد.. ازدحام وإقبال كبير على أسواق الأضاحي في تركيا
يسعى أصحاب الماشية إلى بيع حيواناتهم التي اجتهدوا على تربيتها طوال العام وذلك في الأسواق المخصّصة لبيع الأضاحي. / صورة: AA
27 يونيو 2023

تشهد أسواق الأضاحي في تركيا، الثلاثاء، إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في أداء هذه السنَّة عشية عيد الأضحى.

ففي العاصمة أنقرة، توجّه المواطنون إلى سوق الأضاحي بمنطقة سنجان، لانتقاء أضحية تناسب ميزانيتهم.

وفي غازي عنتاب، يسعى أصحاب الماشية إلى بيع حيواناتهم التي اجتهدوا على تربيتها طوال العام وذلك في الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي.

كما تشهد أسواق كيليس وقهرمان مرعش ازدحاماً على أسواق الأضاحي عشية العيد.

وتعيش تلك الأسواق بين الفينة والأخرى نقاشات بين الزبائن والباعة سعياً للحصول على أفضل سعر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us