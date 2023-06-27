تشهد أسواق الأضاحي في تركيا، الثلاثاء، إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في أداء هذه السنَّة عشية عيد الأضحى.

ففي العاصمة أنقرة، توجّه المواطنون إلى سوق الأضاحي بمنطقة سنجان، لانتقاء أضحية تناسب ميزانيتهم.

وفي غازي عنتاب، يسعى أصحاب الماشية إلى بيع حيواناتهم التي اجتهدوا على تربيتها طوال العام وذلك في الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي.

كما تشهد أسواق كيليس وقهرمان مرعش ازدحاماً على أسواق الأضاحي عشية العيد.

وتعيش تلك الأسواق بين الفينة والأخرى نقاشات بين الزبائن والباعة سعياً للحصول على أفضل سعر.