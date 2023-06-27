سياسة
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اشتباكات السودان.. "الدعم السريع" يستهدف موقعَين استراتيجيين للجيش بالخرطوم
قال شهود عيان إن قوات الدعم السريع استهدفت موقعين عسكريين استراتيجيين للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، رغم إعلانها هدنة من طرف واحد لمدة يومين.
اشتباكات السودان.. "الدعم السريع" يستهدف موقعَين استراتيجيين للجيش بالخرطوم
ذكر شهود عيان، أن قوة كبيرة من "الدعم السريع" هاجمت مقر "سلاح المدرعات" جنوبي الخرطوم، / صورة: AFP
27 يونيو 2023

قال شهود عيان إن قوات الدعم السريع استهدفت الثلاثاء، موقعين عسكريين استراتيجيين للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، رغم إعلانها هدنة من طرف واحد لمدة يومين.

وذكر الشهود، أن قوة كبيرة من "الدعم السريع" هاجمت مقر "سلاح المدرعات" جنوبي الخرطوم، كما أطلقت قذائف هاون على مقر "سلاح المهندسين" بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

وحسب الشهود، فإن قوات الجيش تصدّت للهجوم على مقريها في الخرطوم وأم درمان وتطارد "الدعم السريع" في الشوارع المؤدية إليهما.

و"سلاح المدرعات" و"سلاح المهندسين" من القواعد الاستراتيجية المهمة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

وحتى الساعة 13:25 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش السوداني أو "الدعم السريع" تعليق على الأمر.

ومساء الاثنين، أعلن قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، "هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى" لمدة يومين بدءاً من اليوم الثلاثاء من دون تعليق من الجيش.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولاً ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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