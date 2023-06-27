طالب الادعاء السويدي بفرض عقوبة السجن 5 أعوام على متهم بجمع إتاوات لتنظيم PKK/YPG الإرهابي وتسليمه إلى تركيا بعد تطبيق العقوبة.

وأفادت الإذاعة السويدية "SR" الثلاثاء، باستمرار محاكمة شخص كان يجمع إتاوات لتنظيم PKK/YPG الإرهابي ويواجه تهم "توفير تمويل للإرهاب"، و"محاولة السطو" و"الهجوم المسلح".

وقال المدّعي العام هانز إهرمان، الذي أعد لائحة الاتهام، إن تنظيم PKK متهم بجمع الأموال عن طريق الابتزاز في السويد، كجزء من أنشطة أكثر شمولاً نُفذت بطريقة منظمة منذ فترة طويلة.

وأردف أن هناك أدلة قوية على أن الشخص المتهم يتحرك باسم PKK.

وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة السجن لمدة 5 أعوام بحق الشخص وتسليمه إلى تركيا.

ومن المنتظر أن يُعلن عن الحكم في القضية التي تنظر فيها محكمة منطقة ستوكهولم في 7 يوليو/تموز المقبل.

وذكر التلفزيون السويدي الحكومي"SVT" أن المتهم حُبِس رهن المحاكمة على خلفية قيامه بمحاولة أخذ إتاوة من مطعم تحت التهديد بالسلاح في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقاً لتقرير جهاز المخابرات السويدية "SEPO"، فإن الشخص المذكور هو أحد الأسماء المهمة في تنظيم PKK الإرهابي في البلاد.

وكان وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم أشار في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن عدم موافقة تركيا على عضوية السويد في الناتو هو بسبب PKK/YPG الإرهابي، ولفت إلى أن التنظيم لديه أنشطة واسعة للغاية على الأراضي السويدية.