سياسة
2 دقيقة قراءة
الادّعاء السويدي يطالب بتسليم متهم بتمويل الإرهاب إلى تركيا
طالب الادعاء السويدي بفرض عقوبة السجن 5 أعوام على متهم بجمع إتاوات لتنظيم PKK/YPG الإرهابي وتسليمه إلى تركيا بعد تطبيق العقوبة، بينما من المنتظر أن يُعلن الحكم في القضية التي تنظر فيها محكمة منطقة ستوكهولم في 7 يوليو/تموز المقبل.
الادّعاء السويدي يطالب بتسليم متهم بتمويل الإرهاب إلى تركيا
الادّعاء السويدي طالب بفرض عقوبة السجن 5 أعوام على متهم بجمع إتاوات لتنظيم PKK/YPG الإرهابي وتسليمه إلى تركيا  / صورة: AA
27 يونيو 2023

طالب الادعاء السويدي بفرض عقوبة السجن 5 أعوام على متهم بجمع إتاوات لتنظيم PKK/YPG الإرهابي وتسليمه إلى تركيا بعد تطبيق العقوبة.

وأفادت الإذاعة السويدية "SR" الثلاثاء، باستمرار محاكمة شخص كان يجمع إتاوات لتنظيم PKK/YPG الإرهابي ويواجه تهم "توفير تمويل للإرهاب"، و"محاولة السطو" و"الهجوم المسلح".

وقال المدّعي العام هانز إهرمان، الذي أعد لائحة الاتهام، إن تنظيم PKK متهم بجمع الأموال عن طريق الابتزاز في السويد، كجزء من أنشطة أكثر شمولاً نُفذت بطريقة منظمة منذ فترة طويلة.

وأردف أن هناك أدلة قوية على أن الشخص المتهم يتحرك باسم PKK.

وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة السجن لمدة 5 أعوام بحق الشخص وتسليمه إلى تركيا.

ومن المنتظر أن يُعلن عن الحكم في القضية التي تنظر فيها محكمة منطقة ستوكهولم في 7 يوليو/تموز المقبل.

وذكر التلفزيون السويدي الحكومي"SVT" أن المتهم حُبِس رهن المحاكمة على خلفية قيامه بمحاولة أخذ إتاوة من مطعم تحت التهديد بالسلاح في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقاً لتقرير جهاز المخابرات السويدية "SEPO"، فإن الشخص المذكور هو أحد الأسماء المهمة في تنظيم PKK الإرهابي في البلاد.

وكان وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم أشار في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن عدم موافقة تركيا على عضوية السويد في الناتو هو بسبب PKK/YPG الإرهابي، ولفت إلى أن التنظيم لديه أنشطة واسعة للغاية على الأراضي السويدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us