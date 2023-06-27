سياسة
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صافي احتياطي المركزي التركي يسجّل أكبر زيادة أسبوعية
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي سجل أكبر زيادة أسبوعية في تاريخه بواقع 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن "العودة إلى السياسات العقلانية ستتواصل تدريجياً".
صافي احتياطي المركزي التركي يسجّل أكبر زيادة أسبوعية
شيمشك يشير إلى تسريع الجهود بغية تأمين موارد خارجية إضافية لتركيا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات بشكل أكبر / صورة: AA
27 يونيو 2023

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي سجل أكبر زيادة أسبوعية في تاريخه بواقع 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تغريدة، الثلاثاء، بشأن تمديد الإعفاء الضريبي على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.

ولفت شيمشك إلى أن "العودة إلى السياسات العقلانية ستتواصل تدريجياً".

وأشار إلى تسريع الجهود بغية تأمين موارد خارجية إضافية لتركيا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات بشكل أكبر.

كما لفت إلى أنهم سيواصلون جعل الأدوات المقومة بالليرة التركية جذابة، وذكر أنه تقرر في هذا الإطار تمديد الدعم المتعلق بضريبة الاستقطاع على الودائع المحمية حتى نهاية العام الجاري (تمديد الإعفاء من هذه الضريبة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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