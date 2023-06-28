بدأ الحُجّاج صباح الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في مِنى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام، الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقَّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي مِنى لرمي سبع حصوات. وتجرى هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيَّدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

ويُقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.

وعلى طول الطريق وقف متطوعون يرشُّون رذاذ المياه وأحياناً المياه على وجوه الحُجّاج في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

ويتوجَّه الحُجّاج لاحقاً إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى مِنى حيث يبيتون أيام التشريق التي يرمون خلالها الجمرات الثلاث. ويمكن للحُجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

بعد انتهاء الرجم، يعود الحُجّاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وقد أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، منهم 1,66 مليون من خارج المملكة.