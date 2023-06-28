سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | حُجّاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر مِنى
توجَّه حُجّاج البيت الحرام صباح اليوم الأربعاء إلى مشعر مِنى لمباشرة رمي جمرة العقبة الكبرى في ختام أبرز مناسك الحج، ويرمي الحاج مُجسَّداً يرمز إلى غواية الشيطان بسبع جمرات، ثم يحلق شعر رأسه ويتحلل من إحرامه مرتدياً ملابسه العادية.
صور | حُجّاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر مِنى
توجَّه حُجّاج البيت الحرام صباح اليوم الأربعاء إلى مشعر مِنى لمباشرة رمي جمرة العقبة الكبرى. / صورة: وكالة الأنباء السعودية / وكالة الأنباء السعودية (واس)
28 يونيو 2023

بدأ الحُجّاج صباح الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في مِنى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام، الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقَّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي مِنى لرمي سبع حصوات. وتجرى هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيَّدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

ويُقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.

وعلى طول الطريق وقف متطوعون يرشُّون رذاذ المياه وأحياناً المياه على وجوه الحُجّاج في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

ويتوجَّه الحُجّاج لاحقاً إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى مِنى حيث يبيتون أيام التشريق التي يرمون خلالها الجمرات الثلاث. ويمكن للحُجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

بعد انتهاء الرجم، يعود الحُجّاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وقد أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، منهم 1,66 مليون من خارج المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us