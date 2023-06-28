سياسة
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فرنسا.. مواجهات في باريس بعد مقتل سائق شاب على يد شرطي
قُتل سائق مراهق على يد شرطي فرنسي، بدعوى عدم امتثاله لنقطة تفتيش مرورية ومحاولة تجاوزها، ما تسبب في اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، واعتقال الشرطي وعدد من الأشخاص.
فرنسا.. مواجهات في باريس بعد مقتل سائق شاب على يد شرطي
رجال الإطفاء يُخمدون حريقاً اشتعل في سيارة خلال مظاهرات أعقبت مقتل الشاب / صورة: AFP
28 يونيو 2023

أقدم شرطي فرنسي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها، أمس (الثلاثاء)، في ضاحية نانتير غرب باريس، ما تسبب في اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين وأثار تساؤلات حول مدى استعداد رجال الشرطة للجوء إلى العنف.

وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عاماً كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر (الثلاثاء) عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلَي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

واصطدمت السيارة لاحقاً بجدارٍ جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.

وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف مكتب الادعاء في نانتير أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتُجز بتهمة القتل.

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، البرلمان أنه يجري استجواب ضابطَي الشرطة، مُقراً بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جداً".

وحض دارمانان الناس على "احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة".

واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز في مقابلة مع تليفزيون "بي إف إم" بأن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.

وقال ياسين بوزرو، محامي أسرة القتيل، للقناة نفسها، إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطياً يقتل شاباً بدم بارد".

وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب" من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان.

وقالت السلطات الفرنسية إن 9 أشخاص اعتُقلوا نتيجة أعمال الشغب.

وعام 2022، سُجلت 13 حالة وفاة، في رقمٍ قياسي نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية. ووُجِّهت اتهامات إلى 5 من رجال الشرطة في هذه القضايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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