سياسة
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أسلحة نووية روسية تصل إلى بيلاروسيا..  وارتفاع ضحايا قصف مطعم بأوكرانيا
وصلت أسلحة نووية روسية إلى بيلاروسيا، فيما أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسؤوليته عن أمن وسلامة تلك الأسلحة، موضحاً أن فاغنر لن تحرسها.
أسلحة نووية روسية تصل إلى بيلاروسيا..  وارتفاع ضحايا قصف مطعم بأوكرانيا
أسلحة نووية روسية تصل إلى بيلاروسيا..  وارتفاع ضحايا قصف مطعم بأوكرانيا / صورة: AA
28 يونيو 2023

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصول جزء كبير من الأسلحة النووية من روسيا إلى بلاده.

وقال لوكاشينكو في تصريحات: "جزء كبير من الأسلحة النووية -لن أقول كم عددها- نُقِل إلى بيلاروسيا".

وأضاف: "أتحمل مسؤولية أمن وسلامة الأسلحة بشكل شخصي في المقام الأول، لدينا عدد كافٍ من الرجال القادرين على حراسة هذه المواقع مع الروس".

وأشار إلى أن "العسكريين الروس سيقومون بصيانة الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا، لأن عسكريينا ليس لديهم خبرة في هذا المجال".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أن مقاتلي مجموعة فاغنر لن يحرسوا الأسلحة النووية في بيلاروسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس لوكاشينكو توسط مؤخراً لتسوية التمرد المسلح الذي نفذه يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية الأمنية ضد الدولة الروسية.

وجرى الاتفاق، بعد الوساطة، على مغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية.

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مطعم في أوكرانيا

في سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية الروسية التي طالت مطعماً في مدينة كراماتورسك في شرقي أوكرانيا إلى ثمانية قتلى بينهم ثلاثة أطفال و56 جريحاً، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وأفاد جهاز طوارئ الدولة الأوكراني على تليغرام بأنه "جرى انتشال جثث ثمانية قتلى (بينهم ثلاثة أطفال، اثنان منهم من مواليد 2008 و2011) من تحت ركام المبنى المدمَّر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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