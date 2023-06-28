سياسة
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صور| أكثر من 100 ألف يصلّون العيد في الأقصى.. والاحتلال يقتحم "باب الرحمة"
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المصلين، واقتحمت مصلى باب الرحمة.
صور| أكثر من 100 ألف يصلّون العيد في الأقصى.. والاحتلال يقتحم "باب الرحمة"
صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى / صورة: AA
28 يونيو 2023

أدى أكثر 100 ألف مصلٍّ، اليوم (الأربعاء)، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقال شهود عيان إن المصلين توافدوا على المسجد منذ صلاة الفجر ورددوا تكبيرات العيد في أثناء دخولهم وخروجهم من أبوابه.

ووزّع مصلون حلوى على الموجودين في ساحات المسجد وعند أبوابه مع تبادل التهاني بحلول العيد. كما وزع شباب هدايا على الأطفال الذين قَدموا مع عائلاتهم لأداء صلاة العيد.

وأُقيمت الصلاة في الأقصى على الرغم من القيود والحواجز الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان الفلسطينيين قرب المسجد بالتزامن مع صلاة العيد، فيما احتجزت عدداً آخر في أثناء مرورهم بطريق الواد في القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله، وفق شهود عيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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