سياسة
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رغم هدنة العيد.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم رغم إعلان هدنة من الطرفين بشكل منفصل بمناسبة عيد الأضحى، فيما يواصل الطيران الحربي التحليق بكثافة في سماء مدينة بحري.
رغم هدنة العيد.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. / صورة: AA
28 يونيو 2023

اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأربعاء، في العاصمة الخرطوم في أول أيام عيد الأضحى، رغم إعلان هدنة من الطرفين خلال اليوم.

وذكر شهود عيان أن اشتباكات عنيفة تجددت جنوب العاصمة الخرطوم بأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وطبقاً للشهود فإن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية على أهداف متفرقة في الخرطوم بالتزامن مع سماع دوي مضادات أرضية دون أن تتضح طبيعة هذه الأهداف.

كما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في سماء المناطق المستهدفة، فيما يواصل الطيران الحربي التحليق بكثافة في سماء مدينة بحري شمال الخرطوم، حسب الشهود.​​​​​​​

ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني أو الدعم السريع على هذه الاشتباكات حتى الساعة (6:15 ت.غ).

ويأتي ذلك فيما أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومساء الاثنين، أعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن "هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء".

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولاً ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان، التي خلّفت قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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