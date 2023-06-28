سياسة
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تايوان تعلن رصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن تايوان رصدت سفينتين حربيتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي، يوم الثلاثاء، وأرسلت طائراتها وسفنها للمراقبة.
تايوان تعلن رصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي
مضيق تايوان يشهد كثيراً من التوترات مع الجارة الصين / صورة: Getty Images
28 يونيو 2023

قالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان مساء الثلاثاء، إن الفرقاطتين أبحرتا في اتجاهٍ شماليٍّ قبالة الساحل الشرقي لتايوان ثم "غادرتا منطقة ردنا" في اتجاهٍ جنوبي شرقي قبالة مدينة سواو الساحلية التي تضم قاعدة بحرية تايوانية رئيسية.

وأضافت أن الجيش التايواني أرسل طائرات وسفناً للمراقبة مع تفعيل أنظمة الصواريخ على الساحل، وذلك دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، يوم الثلاثاء، أن كتيبة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي دخلت الأجزاء الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام في إطار ممر بحري بعيد المدى.

وانضمت تايوان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا.

وأعلنت تايوان التي تُحكَم ديمقراطياً، والتي تعدها الصين من أراضيها، مراراً على مدى السنوات الثلاث الماضية، رصدها سفناً تابعة للبحرية الصينية وطائرات تابعة للقوات الجوية الصينية تعمل في أنحاء الجزيرة، حيث تسعى بكين للضغط لفرض مطالبتها بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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