تستقبل منطقة بحيرة أوزونغول بولاية طرابزون شمال تركيا السياح خلال عطلة عيد الأضحى التي بدأت أول من أمس الاثنين وتنتهي الأحد المقبل.

ويقع وادي أوزونغول على بُعد 99 كيلومتراً من مركز الولاية، و19 كيلومتراً عن قضاء تشاي قره، ويوفر لزواره متعة التجوال على أطراف البحيرة مشياً أو على دراجات هوائية.

وتُعَدّ المنطقة مقصداً لهواة التصوير، لا سيما من شرفاتها المطلة على الوادي، كما توفر أنشطة متعددة كالانزلاق الحر (زيب لاين) والطيران الشراعي والأراجيح على شواهق الجبال وركوب الدراجات المائية وغيرها.

وتشتهر أوزونغول بكثافة غاباتها ومساحاتها الخضراء الشاسعة، وتتمتع بمرافق سياحية متنوعة ومراكز تسوق وفنادق ومطاعم تقدم ألذ المأكولات المحلية.

وفي حديث للأناضول أشار محمد إنان، أحد مشغلي الفنادق في المنطقة، إلى أن الموسم السياحي هذا العام يُعَدّ واعداً نظراً إلى نسبة الحجوزات الفندقية الكبيرة التي بلغت نحو 80 في المئة.

وأوضح أن زوار وادي أوزونغول يأتون من كل أنحاء العالم، لا سيما من السعودية والكويت وقطر ودبي والبحرين وعُمان والأردن وغيرها من دول الشرق الأوسط.

وقال: "أتممنا كل استعداداتنا، عيد الأضحى المبارك سيكون بداية موسمنا السياحي، حالة الطقس جيدة جداً، خصوصاً للقادمين من الدول الحارة".

من جانبه، أفاد المرشد السياحي أوغوزهان إمره قاندمير بأن العطلة الرسمية لعيد الأضحى الممتدة إلى 9 أيام من أبرز أسباب الإقبال الكبير على المنطقة في الأيام القليلة القادمة.

وبيَّن أنّ السياح العرب يشكّلون غالبية السياح الأجانب، وأنهم يقصدون زيارة منطقة أوزونغول لطبيعتها الخلابة، إلى جانب هضبة آيدير ودير سوميلا، وغيرها من المقاصد السياحية.

كما لفت فكرت قزماز، مدير مطعم ومقهى في أوزونغول، إلى أنّ عطلة عيد الأضحى ستكون فرصة لاستقبال السياح المحليين والأجانب، و"نحن ننتظر لاستضافة الجميع هنا".

أما السائح علي إحسان غوكسال فقال في حديثه للأناضول إنهم قصدوا المنطقة على شكل مجموعة من ثلاث عائلات عدد أفرادها 10، لقضاء عيد الأضحى معاً.

وأضاف غوكسال: "أوزونغول جميلة جداً، وهي تستحق الزيارة، الطبيعة هنا فريدة، ويجب على كل شخص أن يزور هذه المنطقة".

أما السائح السعودي أحمد الطالب فقدِم إلى المنطقة قبل 3 أيام، ويخطط للبقاء في طرابزون مدة أسبوع.

وقال الطالب: "أوزونغول رائعة جداً، خصوصاً المأكولات، وتعامل الناس جيد. لأول مرة أقضي العيد خارج السعودية، عائلتي تحب طرابزون كثيراً، خصوصاً ابنتي، فهي سعيدة جداً هنا".

صامد عثمان قدِم من فلسطين قبل يومين ويخطط للبقاء 4 أيام أخرى في طرابزون، مبيناً أنّ الطبيعة هنا تبعث على السلام في نفس الإنسان".

وتُتيح أوزونغول إمكانات سكن متنوعة للسيّاح الراغبين في قضاء عطلة هادئة وسط مناظر طبيعية باهرة من شأنها أن تُذهِب إرهاق الجسد والروح وتزرع بالنفس الطمأنينة.