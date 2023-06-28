سياسة
3 دقيقة قراءة
تزامناً مع عيد الأضحى.. السويد تصرّح بمظاهرة يخطّط منظّموها لإحراق القرآن
صرَّحت الشرطة السويدية لمجموعات من العنصريين واليمينيين المتطرفين بتنظيم مظاهرة يخطِّط منظِّموها لإحراق المصحف الشريف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي.
تزامناً مع عيد الأضحى.. السويد تصرّح بمظاهرة يخطّط منظّموها لإحراق القرآن
احتجاجات في السويد بعد إحراق نسخة من القرآن الكريم. (other) / Others
28 يونيو 2023

أعلنت الشرطة السويدية أنها صرَّحت بتنظيم مظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، الأربعاء، تزامناً مع بدء عيد الأضحى.

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظراً أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظَّم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرّك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير/كانون الثاني إلى خروج مظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، فيما عطّلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وعلى الرغم من أن الشرطة السويدية رفضت عدة طلبات سابقة لتنظيم مظاهرات لإحراق المصحف، فإنَّ المحاكم أبطلت تلك القرارات قائلة إنها تنتهك حرية التعبير التي تكفلها البلاد.

وكتبت الشرطة في التصريح لمظاهرة الأربعاء أنه في الوقت الذي قد يكون لهذه الخطوة "عواقب على السياسة الخارجية"، فإنَّ المخاطر والعواقب الأمنية التي قد تترتب على إحراق المصحف ليست من النوع الذي يستدعي رفض الطلب.

ووفقاً لشرطة ستوكهولم، من المتوقع أن يشارك شخصان فقط في المظاهرة، من بينهما المنظم سلوان موميكا، الذي وصف نفسه في مقابلة صحفية أجراها في الآونة الأخيرة بأنه لاجئ عراقي يسعى إلى حظر القرآن.

وعلقت تركيا في أواخر يناير كانون الثاني المحادثات مع السويد بشأن طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد أن أحرق راسموس بالودان، زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي، نسخة من المصحف بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السفارة التركية في ستوكهولم.

وخلال الأشهر والسنوات الأخيرة تعرَّضت عدة مساجد في السويد لاعتداءات عنيفة من مجموعات من العنصريين واليمينيين المتطرفين.

ففي ديسمبر/كانون أول الماضي تعرَّض مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم لاعتداء إسلاموفوبي عبر تعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخله.

كما تعرَّض مسجد في مدينة يونشوبينغ السويدية لاعتداء بالحجارة نفذه مجهولون في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأُحرقت في بعض الأحيان نسخ من القرآن، وكُتِب على جدران بعض المساجد عبارات مسيئة للإسلام والنبي محمد صلى عليه وسلم، فيما تلقَّى بعض إدارات المساجد رسائل تهديد بالاعتداء أو التفجير، ومن بينها المسجد الكائن في مشفى مولندال بمدينة غوتنبرغ.

وقد لقيَت تلك الاعتداءات انتقاداً كبيراً من تركيا وبعض الدول، فضلاً عن الشعوب العربية والإسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us