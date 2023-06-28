أعلنت الشرطة السويدية أنها صرَّحت بتنظيم مظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، الأربعاء، تزامناً مع بدء عيد الأضحى.

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظراً أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظَّم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرّك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير/كانون الثاني إلى خروج مظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، فيما عطّلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وعلى الرغم من أن الشرطة السويدية رفضت عدة طلبات سابقة لتنظيم مظاهرات لإحراق المصحف، فإنَّ المحاكم أبطلت تلك القرارات قائلة إنها تنتهك حرية التعبير التي تكفلها البلاد.

وكتبت الشرطة في التصريح لمظاهرة الأربعاء أنه في الوقت الذي قد يكون لهذه الخطوة "عواقب على السياسة الخارجية"، فإنَّ المخاطر والعواقب الأمنية التي قد تترتب على إحراق المصحف ليست من النوع الذي يستدعي رفض الطلب.

ووفقاً لشرطة ستوكهولم، من المتوقع أن يشارك شخصان فقط في المظاهرة، من بينهما المنظم سلوان موميكا، الذي وصف نفسه في مقابلة صحفية أجراها في الآونة الأخيرة بأنه لاجئ عراقي يسعى إلى حظر القرآن.

وعلقت تركيا في أواخر يناير كانون الثاني المحادثات مع السويد بشأن طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد أن أحرق راسموس بالودان، زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي، نسخة من المصحف بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السفارة التركية في ستوكهولم.

وخلال الأشهر والسنوات الأخيرة تعرَّضت عدة مساجد في السويد لاعتداءات عنيفة من مجموعات من العنصريين واليمينيين المتطرفين.

ففي ديسمبر/كانون أول الماضي تعرَّض مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم لاعتداء إسلاموفوبي عبر تعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخله.

كما تعرَّض مسجد في مدينة يونشوبينغ السويدية لاعتداء بالحجارة نفذه مجهولون في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأُحرقت في بعض الأحيان نسخ من القرآن، وكُتِب على جدران بعض المساجد عبارات مسيئة للإسلام والنبي محمد صلى عليه وسلم، فيما تلقَّى بعض إدارات المساجد رسائل تهديد بالاعتداء أو التفجير، ومن بينها المسجد الكائن في مشفى مولندال بمدينة غوتنبرغ.

وقد لقيَت تلك الاعتداءات انتقاداً كبيراً من تركيا وبعض الدول، فضلاً عن الشعوب العربية والإسلامية.