أدى ملايين المسلمين في أنحاء العالم العربي، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء فرحة وتهليل وتكبير وخطب تدعو للصبر والوحدة والتماسك الأسريّ والتكافل.

جاء ذلك حسب مراسلي الأناضول ووكالات الأنباء الرسمية في عدد من البلدان العربية، تزامناً مع بدء أول أيام عيد الأضحى في العالم الإسلامي الذي يستمر 4 أيام.

في مصر، شهد ملايين صلاة العيد، لا سيما في ساحات ومساجد المحافظات (27 محافظة) وسط خطب تدعو للفرحة والاطمئنان، فيما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة العيد في مسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة.

وفي السعودية، أدى مصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام ونظيره النبوي وفي مختلف أنحاء المملكة وسط أجواء آمنة مطمئنة، وخطب تحث على التقوى والفرح وتحقيق مقاصد الحج من الوحدة والإخوة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد "واس".

وفي فلسطين، أدى آلاف المسلمين صلاة العيد في مساجد وساحات قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وفي ساحة بوسط مدينة غزة، دعا حسن الصيفي، القيادي بحركة "حماس"، في خطبة العيد "إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية والدفاع عن المسجد الأقصى، ورص الصفوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".

كما أدى 10 آلاف من الفلسطينيين صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، وفق ما ذكر رائد مسودة، مدير المسجد.

وأكد مسودة أن تلك الجموع تؤكد أنه وقف إسلامي لا حق لغير المسلمين فيه، في إشارة إلى استيلاء إسرائيل على نحو 63 في المئة منه عقب مذبحة عام 1994 التي ارتكبها مستوطن بحق المصلين الفلسطينيين داخل المسجد.

كما أدى نحو 100 ألف مصلٍّ، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية.

صلوات عربية حاشدة

وفي قطر، أدى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صلاة العيد مع المواطنين وقيادات الدولة وسفراء، في مصلى لوسيل، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي خطبة العيد بالمصلى، أكد الخطيب ثقيل الشمري، قاضي محكمة التمييز، أنّ "عيد الأضحى مظهر من مظاهر وحدة الأمة، ويومٌ للبذل والعطاء والبر والوفاء".

وفي الإمارات، أدى رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صلاة العيد في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، واستمع إلى خطبة ألقاها عمر الدرعي، مدير عام مجلس الإفتاء الشرعي، أكد خلالها أهمية ترسيخ التماسك الأسري.

وفي البحرين، أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صلاة العيد في مسجد قصر الصخير، واستمع إلى خطبة ألقاها الشيخ راشد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، أكد فيها تعاليم الإسلام السمحة في التراحم والتكافل والتواصل.

وفي سلطنة عمان، أدى السُّلطان هيثم بن طارق، صلاة العيد في أحد مساجد العاصمة مسقط، واستمع إلى خطبة ألقاها وزير الأوقاف محمد بن سعيد المعمري، أكد خلالها أن "أيام الحج تجديد لنداء النعم، والوحدة والائتلاف، والعصمة من الفُرقة والاختلاف".

وشهدت الكويت، توافد المصلين "من مختلف الأعمار على المساجد والمصليات والساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية بمختلف المحافظات لأداء صلاة العيد، وسط "أجواء روحانية مفعمة بالفرح".

وبخلاف 598 مصلّى للعيد في الأردن، أدى الآلاف صلاة العيد في المصلى الرئيسي داخل مدينة "الحسين للشباب" وسط العاصمة عمان، وأكدت الخطبة التي ألقاها أستاذ الشريعة زيد الكيلاني، أهمية صلة الرحم خلال أيام العيد.

فرحة العيد تنساب في "بلدان الأزمات"

وفي لبنان الذي يشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة منذ 2019 وفراغاً رئاسياً، صلّت جموع صلاة العيد في مسجد "محمد الأمين" وسط العاصمة بيروت، ومختلف أنحاء البلاد.

وبين دعوات إلى التضامن والتكافل والوحدة، بين خطباء العيد، دعا الشيخ أمين الكردي، خطيب مسجد "محمد الأمين"، "المسؤولين إلى أن يرجعوا إلى صوابهم وإلى السعي في حاجة الناس"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي ليبيا التي تعاني انقساماً وأزمة سياسية منذ سنوات، أدى آلاف صلاة العيد في "ميدان الشهداء" وسط العاصمة طرابلس، فيما حثّت الخطبة على "التوقف عن القطيعة والعمل على تجاوز الماضي والبدء في السلام".

وفي اليمن، الذي يشهد حرباً منذ 9 سنوات، أدى رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صلاة العيد في جامع عمر بمدينة المكلا مع كبار قيادات الدولة.

وأوصى الخطيب، الشيخ صالح الشريفي، بـ"الحق والصبر ووحدة الصف وانشغال الأمة بتخفيف معاناة المواطنين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.