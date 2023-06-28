بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس آخر التطورات في روسيا ومسألة انضمام السويد إلى الناتو.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، الأربعاء، أن أردوغان وشولتس بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية.

كما بحث الزعيمان القضايا الإقليمية والعالمية، وأكدا ضرورة زيادة التعاون في هذه المجالات، حسب البيان.

وأفادت دائرة الاتصال بأن أردوغان وشولتس بحثا آخر التطورات في روسيا، ومسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو .

وأكد أردوغان أنه رغم اتخاذ السويد خطوات بالاتجاه الصحيح، ولا سيما تعديل قانون مكافحة الإرهاب، فإن مواصلة أنصار PKK/YPG/PYD تمويل وتجنيد أشخاص لمصلحة تلك التنظيمات الإرهابية بالسويد "أمرٌ لا يمكن قبوله".