سياسة
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أردوغان وشولتس يبحثان التطورات في روسيا وانضمام السويد إلى الناتو
أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية بأن الرئيس أردوغان بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس آخر التطورات في روسيا، ومسألة انضمام السويد إلى الناتو.
أردوغان وشولتس يبحثان التطورات في روسيا وانضمام السويد إلى الناتو
أردوغان وشولتس يبحثان التطورات في روسيا وانضمام السويد إلى الناتو / صورة: AA
28 يونيو 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس آخر التطورات في روسيا ومسألة انضمام السويد إلى الناتو.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، الأربعاء، أن أردوغان وشولتس بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية.

كما بحث الزعيمان القضايا الإقليمية والعالمية، وأكدا ضرورة زيادة التعاون في هذه المجالات، حسب البيان.

وأفادت دائرة الاتصال بأن أردوغان وشولتس بحثا آخر التطورات في روسيا، ومسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو .

وأكد أردوغان أنه رغم اتخاذ السويد خطوات بالاتجاه الصحيح، ولا سيما تعديل قانون مكافحة الإرهاب، فإن مواصلة أنصار PKK/YPG/PYD تمويل وتجنيد أشخاص لمصلحة تلك التنظيمات الإرهابية بالسويد "أمرٌ لا يمكن قبوله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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