قُتِل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 61 بجروح في ضربة روسية، الثلاثاء، على مطعم شعبي في كراماتورسك، المدينة الوحيدة الكبرى في شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها كييف، كما أعلنت السلطات الأربعاء.

وأفادت الشرطة الأوكرانية على فيسبوك أن "عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 61 في الهجوم الروسي على كراماتورسك".

بين القتلى ثلاثة قاصرين وبين الجرحى طفل ولد عام 2022 بحسب جهاز طوارىء الدولة الأوكراني الذي أوضح أن عمليات الإنقاذ متواصلة وإن سبعة أشخاص خرجوا من تحت الأنقاض على قيد الحياة.

وحسب الشرطة الأوكرانية فإن روسيا أطلقت صاروخي أرض-جو إس-300 على هذه المدينة التي كانت تعد 150 ألف نسمة قبل الحرب ولا تزال أكبر مدينة بقيت تحت سيطرة أوكرانيا في شرق البلاد.

من جهته أكّد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا "لا تُنفّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية".

دمرت الضربة مطعم ريا بيتزا في وسط كراماتورسك يرتاده الصحفيون والعسكريون عادة.

وتعتبر كراماتورسك العاصمة الإقليمية بحكم الأمر الواقع منذ أن استولى الانفصاليون الموالون لروسيا بدعم من موسكو عام 2014 على مدينتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد.

زيلينسكي يرفض أي خطة سلام تُجمّد الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمّد.

وأشارت تصريحات زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في يوم الدستور الأوكراني، إلى أنه لا يزال يعارض أي خطة سلام تبقي على المكاسب التي حققتها روسيا على الأرض منذ أن بدأت هجوماً واسعاً في فبراير/شباط 2022.

وقال "أوكرانيا لن توافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد".

ووضع زيلينسكي "صيغة" سلام من 10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود الدولة الأوكرانية.

بريغوجين في بيلاروس

في سياق آخر، استقبلت بيلاروس يفغيني بريغوجين، الثلاثاء، قائد مجموعة فاغنر الذي وصل إليها في إطار اتفاق وضع حدّاً لتمرّده في روسيا، كما أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وأكّد الرئيس البيلاروسي أنّه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم اغتيال بريغوجين، مشدّداً على أنّ بلاده يمكن أن تستفيد من "خبرة" مقاتلي فاغنر.

توارى قائد "فاغنر" عن الأنظار منذ مساء السبت بعد انتهاء تمرّد سيطر خلاله مقاتلوه على قواعد عسكرية وزحفوا نحو موسكو إلى أن أمرهم بصورة مفاجئة بالعودة أدراجهم.

وأكّد حلف شمال الأطلسي جاهزيته للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك".

وفي لاهاي قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إن "من السابق لأوانه أن نصدر تقييماً نهائياً بشأن تداعيات واقعة انتقال بريغوجين إلى بيلاروس إذ سيتمركز على الأرجح أيضاً قسم من قواته".

وأكّد الرئيس الروسي الثلاثاء أن تمرّد فاغنر المسلح لم يحظَ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس.

وأضاف بوتين "الأشخاص الذين أنجرّوا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم" مؤكداً أن عمل الأجهزة الأمنية "سمح منع تطور الوضع إلى منحى خطير".

من جهته قلل وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا من أثر الانقسامات الداخلية في روسيا على النزاع.

وقال كوليبا لشبكة سي إن إن "للأسف، استسلم بريغوجين بسرعة كبيرة، لم يدم ذلك مدة كافية لإحباط معنويات الجنود".