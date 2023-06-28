سياسة
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اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا الأسبوع المقبل في بروكسل
قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، عقب لقائهما في بروكسل، إن اجتماعاً رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية ستوكهولم في الحلف سيعقد في 6 يوليو/تموز المقبل.
اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا الأسبوع المقبل في بروكسل
اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا الأسبوع المقبل في بروكسل / صورة: AA
28 يونيو 2023

أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن اجتماعاً رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية ستوكهولم في الحلف سيعقد في 6 يوليو/تموز المقبل في بروكسل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، عقب لقائهما في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء.

وأوضح ستولتنبرغ أنه اقترح، عقد اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا في مقر الناتو من دون تحديد موعده.

وقال إن الاجتماع "سيعقد يوم الخميس ( 6 يوليو) من الأسبوع المقبل".

والاثنين أعلن ستولتنبرغ، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة استخبارات ومستشاري الأمن القومي.

وبيّن ستولتنبرغ أن الهدف من الاجتماع "يتمثّل في إحراز تقدّم نحو استكمال انضمام السويد إلى الناتو".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت السويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية مع تركيا بشأن انضمامها إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، بينما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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