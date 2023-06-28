أدان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بشدة "العمل الدنيء" الذي استهدف القرآن الكريم في السويد بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها يلماز عبر حسابه على تويتر الأربعاء.

وقال: "أدين بشدة العمل الدنيء الذي ارتكب بحقّ كتابنا المقدس، القرآن الكريم، في أول أيام العيد بالسويد".

وأضاف أن "الدفاع عن جرائم الكراهية تحت ستار حرية التعبير يعدُّ انتهاكا لحقوق ضحايا هذه الجرائم ويشكل ضربة حقيقية لحرية التعبير".

وتابع: "لا يفقد كتابنا المقدس أدنى قيمة بسبب هذه الأعمال الدنيئة. الذين سيخسرون هم من ينفذون هذه الاستفزازات ومن يكتفون بمشاهدتها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أحرق شخص من أصول عراقية نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية.

ووقع الحادث خارج مسجد ستوكهولم، إذ ألقى سلوان موميكا القرآن على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة للإسلام.

وكتب موميكا (37 عاماً) في الطلب الذي قدّمه إلى الشرطة: "أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن.. سأمزق المصحف وأحرقه".

وقالت الشرطة في قرار مكتوب إنها منحت ترخيصاً لمظاهرة "يسعى منظّمها إلى إحراق نسخة من القرآن خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي".

وجاء القرار في أعقاب إعلان محكمة الاستئناف السويدية منتصف يونيو/حزيران الجاري، عدم وجود مبررات لرفض مثل هذه الطلبات.

وكانت المحكمة، رفضت آنذاك، قراراً للشرطة يحظر منح تصاريح لمظاهرتين في العاصمة ستوكهولم، كانتا تستهدفان حرق المصحف في فبراير/شباط الماضي.

ورفضت الشرطة منح تراخيص لتنظيم المظاهرتين، استناداً إلى بعض "المخاوف والمخاطر الأمنية".

من جهته، رفض محمود الخلفي، رئيس جمعية مسجد ستوكهولم، هذا الحدث الاستفزازي والإذن الممنوح من الشرطة السويدية.

وقال إن هذا الأمر "يزعج المسلمين بشدة في جميع أنحاء العالم".

بدوره، قال ميكائيل يوكسل، رئيس حزب نيانس، إن الجالية المسلمة في السويد "تتوقع دعم تركيا في جهودها لمكافحة الإسلاموفوبيا، وحوادث حرق المصاحف".

في سياق متصل، أدان عاكف تشاغطاي قليج كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان "العمل الدنيء" الذي استهدف القرآن الكريم في السويد بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قليج عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء.

وقال قليج في تغريدته: "أدين العمل الدنيء الذي ارتكب بحق كتابنا المقدس القرآن الكريم في السويد بأول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك".

وتابع: "لن نقبل أبداً مثل هذه الأعمال الدنيئة المعادية للإسلام التي تجري تحت ستار حرية الفكر والتعبير، أدين جميع الأشخاص والمؤسسات التي تسمح بذلك".

في وقت سابق اليوم، أدان أيضاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "العمل الدنيء" الذي استهدف القرآن الكريم في السويد بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال في تغريدة إن "السماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمرٌ لا يمكن قبوله، وإنّ غضّ الطرف عن مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها".