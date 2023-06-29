نالت تركيا مرة أخرى عضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، للفترة من عام 2023 إلى 2025.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان الأربعاء، أن انتخابات عضوية المجلس التنفيذي للجنة جرت في مقر اليونسكو بباريس.

وأضافت أن تركيا نالت مرة أخرى عضوية المجلس التنفيذي للجنة خلال الانتخابات التي صوّت فيها 116 من أصل 150 دولة عضو في اللجنة.

يشار إلى أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات تأسست عام 1960، ويبلغ عدد أعضائها 150 دولة، ويتألف مجلسها التنفيذي من عضوية 40 دولة ويجري انتخابه كل سنتين.

وتعد هذه اللجنة الهيئة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي في العلوم البحرية لتحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد البحرية.