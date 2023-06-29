سياسة
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بينهما حارس أمن.. قتيلان في إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية بجدة
قتل شخصان، بينهما حارس أمن بالقنصلية الأمريكية بجدة، بعد تبادل نار مع شخص توقف بسيارته قرب مبنى القنصلية وترجل حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
بينهما حارس أمن.. قتيلان في إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية بجدة
إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية بجدة / صورة: AA
29 يونيو 2023

أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، مقتل مسلح وحارس في القنصلية الأمريكية بجدة غربي المملكة، إثر "تبادل إطلاق نار" قرب مبنى القنصلية.

جاء ذلك في بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة، دون تفاصيل عن هوية القتيل الآخر.

وقالت الشرطة إنه "عند الساعة 45 : 06 مساء يوم الأربعاء (16:00 ت.غ) توقف أحد الأشخاص كان يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة، وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده".

و"بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله"، وفقاً للبيان.

وتابعت: كما "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته".

و "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، حسب الشرطة السعودية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، الأربعاء، إن شخصين قُتلا في تبادل لإطلاق النار بين رجل مسلح وقوات الأمن السعودية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جدة، ما أسفر عن مقتل المهاجم وأحد حراس القنصلية.

وأضاف متحدث باسم الوزارة في بيان أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي مواطن أمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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